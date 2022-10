Voyage au temps des pharaons

Ce texte fait partie du cahier spécial Musées

Dès le 27 octobre, les visiteurs du Musée de la civilisation seront invités à découvrir de fond en comble l’époque de l’Égypte antique par l’exposition Le temps des pharaons, qui prend la place de Pompéi, cité immortelle, une exposition vedette du musée qui s’est conclue tout récemment.

« Le thème de l’Égypte antique attire les foules chaque fois au musée, affirme d’entrée de jeu Marie-Christine Bédard, chargée de projets d’expositions au Musée de la civilisation. Les constructions mystérieuses des pyramides par la simple force des hommes, les aspects funéraires, la momification, une spiritualité très différente de ce que l’on connaît : cette époque réunit plusieurs ingrédients qui fascinent. »

L’exposition, qui s’ouvrira le 27 octobre prochain, a la particularité d’aborder plusieurs thématiques importantes de l’Égypte antique. « Souvent, une exposition se concentre sur un thème en particulier, fait remarquer Mme Bédard. Dans celle qu’on installe actuellement, des zones différentes sont destinées à différentes sous-thématiques, comme l’écriture, le rôle du pharaon, la hiérarchie sociale, les composantes de la société, les rituels funèbres, l’importance de la momification, les sarcophages, les objets courus… Il y a vraiment de tout pour couvrir l’histoire de cette époque. »

Maquettes de pyramides, de temples et de maisons égyptiennes, momie, cercueil, stèles, bijoux, statues, papyrus : plus de 350 objets uniques se côtoieront pour raconter cette histoire. Le tout complété par plusieurs espaces multimédias interactifs, animations et vidéos. Toute la famille devrait y trouver son compte, selon Mme Bédard. « C’est une expo grand public, qui n’a donc pas été spécifiquement développée pour la jeunesse, mais plusieurs éléments y intéresseront les enfants, et nous avons aussi ajouté une offre d’ateliers animés », indique-t-elle.

Des pièces qui voyagent

Ce n’est pas qu’un voyage dans le temps que permettra cette exposition. En accueillant cette exposition conceptualisée par la firme internationale MuseumsPartner, les visiteurs auront accès à des collections d’égyptologie appartenant aux musées de l’Université d’Aberdeen au Royaume-Uni, ainsi que d’institutions muséales allemandes, le Gustav-Lübcke-Museum et le Musée Roemer et Pelizaeus. Le Musée de la civilisation n’en est pas à sa première collaboration avec la firme MuseumsPartner : la présentation conjointe de l’exposition MAYA l’été dernier avait connu un franc succès.

Selon la chargée d’expositions, la momie Facar,accompagnée de son sarcophage, sera une des pièces phares de la nouvelle exposition. Une installation en hologramme permettra aussi de retirer virtuellement les bandelettes d’une momie pour comprendre le rituel de momification et voir ce qu’on retrouve sous les bouts de tissu. Le tombeau de Cenegen,à l’intérieur duquel on pourra entrer et découvrir plusieurs hiéroglyphes colorés, devrait aussi attirer les foules.

« Je crois que cette exposition permettra de sortir de l’image préconçue qu’on peut avoir de l’Égypte antique, conclut Marie-Christine Bédard. Elle fera découvrir une culture très riche qui va bien au-delà de la momification et de Toutankhamon, un personnage très connu, mais qui ne représente qu’une virgule dans l’histoire de l’Égypte antique, finalement. »



Le temps des pharaons, du 27 octobre 2022 au 12 mars 2023, Musée de la civilisation à Québec.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.