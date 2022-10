Prix des bibliothèques: l’année Vaugeois

Recevoir un prix en reconnaissance de son « engagement infaillible » pour les bibliothèques publiques, c’est déjà très bien. Avoir également deux prix à son nom pour souligner la qualité de la construction ou de l’aménagement d’une bibliothèque, c’est encore mieux.

C’est ce qui arrive à l’historien, éditeur et ancien ministre Denis Vaugeois (né en 1935), triplement honoré lors de la première édition des Prix des bibliothèques publiques du Québec. Au total, 13 récompenses ont été remises lors d’un gala organisé mardi soir à la Grande Bibliothèque, à Montréal.

Le premier prix Denis-Vaugeois récompense une construction dans une ville de 5000 habitants et plus. Il revient à la bibliothèque Auguste-Honoré-Gosselin, de la ville de Pont-Rouge, inaugurée en février 2021. « Tout a été mis en place pour susciter la créativité, le plaisir et le goût de découvrir des univers littéraires variés », note le jury.

Un autre prix Denis-Vaugeois, cette fois pour l’aménagement, souligne la transformation de la bibliothèque publique de Dollard-des-Ormeaux pour « augmenter sa superficie, repenser les espaces et moderniser les services offerts aux citoyennes et aux citoyens ».

Denis Vaugeois est quant à lui nommé « Ambassadeur » dans la catégorie soulignant le travail des élus « en signe de reconnaissance de son engagement infaillible aux bibliothèques publiques », dit le justificatif. L’ancien ministre des Affaires culturelles (1978-1981) sous le premier gouvernement Lévesque a fait adopter un plan de développement des bibliothèques municipales (« le plan Vaugeois ») qui a stimulé la création du réseau du Québec et l’embauche de personnel qualifié. Sous cette impulsion, le nombre d’établissements publics passera de 121 en 1979 à 849 six ans plus tard.

Les 13 prix saluent des « réalisations remarquables » et des acteurs du milieu à « l’apport inestimable ». Ils sont créés et remis par l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et le réseau BIBLIO pour souligner « de nouvelles approches qui ont eu un impact positif dans une communauté ». La distribution reviendra annuellement. Elle se fait dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques.

La distribution suit le dévoilement en début de semaine d’une première enquête nationale sur l’état du réseau québécois, qui vient de lui donner une note globale de 66 % en fonction de cinq critères de base (accessibilité, espaces, places assises, renouvellement des collections et services professionnels). Les deux initiatives sont issues du programme BiblioQUALITÉ, mis en place cette année pour améliorer le réseau.

« On s’est dit que si on fait la promotion de bibliothèques de qualité avec le diagnostic pour qu’elles progressent et s’améliorent, on devrait trouver une façon de souligner par des prix le dynamisme des meilleures initiatives, de l’excellence et de l’engagement », explique Denis Chouinard, président de l’ABPQ, interviewé mardi dans la journée, avant la tenue du gala.

La pandémie, et après

La fournée inaugurale tient compte des réalisations menées entre janvier 2019 et mars 2022. Elle est donc marquée par la période pandémique.

La bibliothèque Raymond-Dion, de Saint-Pierre-les-Becquets, reçoit un prix Eureka en reconnaissance d’« une approche nouvelle qui a eu un impact dans la communauté ». L’établissement a créé des boîtes à outils thématiques pour les aînés qui comprennent des jeux et des livres adaptés à différentes clientèles autonomes ou ayant des difficultés cognitives. Un autre prix Eureka revient à la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement, qui a instauré des périodes d’accueil pour les enfants autistes et leur famille en dehors des heures d’ouverture normales, avec le concours de l’Institut canadien de Québec.

La bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère, à Boucherville, a développé un autre projet pour les aînés destiné à briser leur isolement. L’établissement a créé six petits dépôts de livres adaptés à différents milieux de vie. Elle reçoit pour cela un prix Complicité.

Le prix Rayonnement, qui souligne une « communication créative », honore les établissements de la ville de Saint-Jérôme pour la campagne d’abonnement élaborée pendant la pandémie.

En architecture, le prix Gérard-Desrosiers dans la catégorie des villes de moins de 5000 habitants est remis à la bibliothèque de Notre-Dame-de-Pontmain. « Les travaux de réaménagement ont permis l’ajout d’une salle d’animation et une attention particulière a été portée aux matériaux utilisés », note le jury.

Cette fois, la récompense rappelle le dévouement exceptionnel du médecin Gérard Desrosiers (1919-2016), qui a aidé à mettre sur pied une bibliothèque à Saint-Narcisse en 1961, première localité rurale à se doter de cet équipement laïque, ainsi qu’une centrale de prêt de livres en Mauricie. Son bibliobus, lancé en 1962, a donné naissance aux bibliothèques centrales de prêt et finalement au réseau panquébécois BIBLIO. Bref, le Dr Desrosiers méritait amplement lui aussi de voir son nom associé à un prix du secteur.

On peut consulter le détail de la lutte entre finalistes sur le site des Prix des bibliothèques publiques du Québec.