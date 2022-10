Vivre quelque part

Ce texte fait partie du cahier spécial Musées

Présentée au Centre canadien d’architecture jusqu’en février 2023, l’exposition Vers chez soi explore la manière dont les peuples inuits et sámis « habitent » leur territoire ancestral.

On compte une vingtaine d’architectes autochtones au Canada, preuve de leur sous-représentation dans la façon dont ils construisent l’espace où ils vivent et travaillent. Fidèle à sa mission de promouvoir le patrimoine architectural et de poursuivre sa réflexion sur le milieu de vie, le Centre canadien d’architecture (CCA) propose cette exposition multidisciplinaire et transversale, réalisée par une équipe de co-commissaires inuits et sámis.

Vers chez soi revisite l’occupation du territoire autochtone nordique en tant que lieu d’appartenance spirituelle. L’idée : élaborer une architecture de l’Arctique dans un climat inspiré par le mode de vie des Autochtones. Installations, photographies, tableaux, images animées, trames sonores et narratives : le collectif d’artistes à l’origine du projet aborde le propos à travers la représentation de lieux de vie et des oeuvres d’art portant sur le lien au territoire. Et décline sa réflexion autour de trois questions : Où se trouve-t-on chez soi ? Et, maintenant, où allons-nous (question centrale) ? Où commence le territoire ? Questions qui gravitent autour d’un postulat en toile de fond : la souveraineté autochtone du Nord.

Entrer dans l’autochtonie du Nord

On accède à l’exposition par un vestibule, l’espace intermédiaire entre intérieur et extérieur des maisons inuites ou samies, où sont remisés outils et accessoires utilisés au quotidien : mitaines, amautiit (parkas pour femme), bottes, raquettes, traîneau, etc. La peau de phoque côtoie la fibre synthétique ; cet espace transitoire est aussi à la croisée entre tradition et modernité, reflet du Nord d’aujourd’hui. L’éclairage scénographique recrée l’orientation du soleil plein est à l’entrée. Toutes les manières d’être « chez soi » sont représentées sur des lithographies d’archives — tentes, tipis et maisons préfabriquées construites au Nunavik par le gouvernement fédéral dans les années 1950 pour sédentariser ce peuple traditionnellement nomade.

Du vestibule, le visiteur pénètre dans une théâtralisation du territoire avec les méandres d’une rivière s’échappant sur le sol près d’une tente prospecteur — la maison qui voyage. Une trame sonore parlée en inuktitut est diffusée par une vieille radio, lien entre Inuits du Nord et Inuits du Sud installés dans les grandes villes, à des milliers de kilomètres de l’Inuit Nunangat (« lieu de vie des Inuits »). Tout au long de l’exposition, on traverse de nombreux tableaux, dont trois installations éloquentes qui parlent de nomadisme, d’avenir et de la conception de l’espace vu par les membres des communautés autochtones.

Où se trouve-t-on chez soi ?

Sous une tente traditionnelle en 3D. Repensée par l’artiste inuite Asinnajaq, originaire d’Inukjuak, pour son documentaire Trois mille (2017), elle est une réinterprétation de l’abri collectif installé au coeur de la toundra nordique. Comme partout, on est autorisé à toucher, à sentir et à manipuler les objets exposés. On prend alors place devant un foyer lumineux sous une toile dont l’imprimé est tiré d’une macrophoto de mousses et de lichens.

Et, maintenant, où allons-nous ?

Dans l’univers de Carola Grahn, artiste contemporaine samie. Son installation remarquable invite à regarder l’avenir depuis un autel où est posé un tronc de bouleau creusé contenant des offrandes pour l’avenir du peuple. Un voile verdâtre suspendu recrée l’ondulation d’une aurore boréale d’où pendent des anneaux. Dans cette salle, le cercle est omniprésent ; pour les Sámis, le temps est circulaire, en lien au passage des saisons qui rythme la vie sur le territoire.

Où commence le territoire ?

Dans le dialogue de deux artistes cries. Sur une vidéo projetée en grand format, les deux femmes s’interrogent sur les effets de la colonisation sur l’appartenance au territoire et la nécessité de s’engager pour la souveraineté autochtone. Sur les murs, une collection de photos illustre des scènes prises dans la communauté d’Iqaluit, au Nunavut, où la nature n’est jamais très loin de l’espace urbain. Le déplacement entre les communautés du Nord et les villes du Sud sont au coeur de cette représentation iconographique.

Des artistes émergents à l’oeuvre Une salle consacrée à l’avenir de l’architecture et du design autochtone met en lumière le travail de neuf jeunes artistes, qui ont participé à un séminaire sous forme de conférences et d’ateliers artistiques en territoire sami, en Norvège, Futurecasting: Indigenous-led Architecture and Design in the Arctic. L’idée : faire entrer ces oeuvres, réalisées par des artistes, mais aussi par des artisans traditionnels, dans la collection permanente du CCA. Entre autres créations : une étonnante cartographie, qui illustre le territoire ancestral dont les Autochtones ont été chassés au nom de l’agriculture, avec des lignes de perles insérées dans les veines naturelles du bois, signée Naomi Ratte, membre de la nation peguis, au Manitoba, une structure épurée de shaputuan, réalisée par Magnus Antaris Tuolja, ou encore, cette scène de rassemblement autour du feu avec des objets du quotidien — vaisselle, clavier d’ordinateur, écouteurs —, qu’on doit à l’artiste crie Andrea McIntosh.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.