Robbie Coltrane, le Hagrid de la saga Harry Potter, s’éteint à 72 ans

L’acteur écossais Robbie Coltrane, connu mondialement pour son rôle du demi-géant Hagrid dans les films de la saga Harry Potter, s’est éteint vendredi à 72 ans, a annoncé son agente, Belinda Wright.

Robbie Coltrane, de son vrai nom Anthony Robert McMillan, est mort à l’hôpital Forth Valley Royal de Larbret, en Écosse, a indiqué Mme Wright.

L’acteur était adoré des enfants du monde entier pour son interprétation du gentil et maladroit demi-géant Rubeus Hagrid, qui aide le jeune sorcier Harry Potter et ses amis lors de leurs aventures à l’école Poudlard. Robbie Coltrane mesurait en réalité 1,86 m, mais pour les besoins du cinéma, des trucages et effets spéciaux donnaient l’impression qu’il était beaucoup plus grand.

Avec ses longs cheveux et son sourire, Hagrid représentait pour plusieurs une figure douce et rassurante. « Hagrid, pour moi, autant dans les livres que dans les films, c’est l’emblème du safe space chez les protagonistes de Harry Potter. Sa maison, un peu en bordure de l’école, est souvent un refuge, un endroit de confidences, pour ventiler sur toutes sortes de problèmes », se remémore l’écrivain et enseignant montréalais Victor Bégin, qui a grandi en lisant les livres de la saga Harry Potter.

M. Bégin a d’ailleurs célébré il y a quelques années le mariage de son amie Roxanne Bédard-Daraîche, une autre grande passionnée de la série, à tel point que la cérémonie s’est faite sur le thème de Harry Potter.

Elle est en deuil aujourd’hui. « Tout adolescent a besoin d’un Hagrid dans sa vie ! C’est un défi de transmettre cette bienveillance, cette douceur et cette complicité à l’écran. Pourtant, juste à regarder Robbie Coltrane dans son costume, on se dit instantanément qu’il a réussi à donner vie à Hagrid. Sa présence est douce et protectrice, on voit qu’il a compris la nature du personnage », soutient-elle.

Une carrière au-delà de Harry Potter

Robbie Coltrane s’était fait connaître au milieu des années 1990 pour son rôle du docteur Eddie « Fitz » Fitzgerald, un psychologue aidant la police de Manchester, dans la série britannique Cracker. Il avait aussi joué à l’époque dans deux films de la saga James Bond (Le monde ne suffit pas et GoldenEye), interprétant un mafieux russe, ex-agent du KGB.

« Robbie avait un talent unique, partageant avec Michael Gambon [qui a aussi fait partie de la saga Harry Potter, interprétant le professeur Dumbledore] un record pour avoir remporté trois BAFTA consécutifs du meilleur acteur » avec son rôle dans la série Cracker en 1994, 1995 et 1996, a rappelé son agente.

« Il était intelligent, brillamment plein d’esprit et, après 40 ans à avoir été son agente, il va me manquer », a-t-elle ajouté.

« C’était un talent incroyable, un cas unique, et j’ai eu la chance de le connaître, de travailler avec lui et de rire à gorge déployée avec lui », a souligné sur Twitter J.K. Rowling, l’autrice de la saga Harry Potter.

Des liens avec le milieu du cinéma québécois

Robbie Coltrane a côtoyé des personnalités du milieu artistique québécois, dont le réalisateur Yves Simoneau, qui lui a offert l’un des rôles principaux de son film Perfectly Normal (1990). L’acteur britannique y a interprété Alonzo Turner, un excentrique personnage qui arrive dans une petite ville tranquille de l’Ontario et qui décide d’investir dans un restaurant italien.

« Robbie était plus grand que nature sur tous les plans. Un merveilleux acteur avec un grand sens de l’humour. Pour l’équipe, il aimait chanter du Sinatra entre les prises. Sa mort me désole », a écrit Yves Simoneau lorsque contacté par Le Devoir.

Les admirateurs canadiens de M. Coltrane se souviendront donc de lui pour d’autres rôles que celui du demi-géant dans Harry Potter. « Robbie Coltrane restera dans mon coeur bien plus que pour son rôle de Hagrid. Il avait un don pour le flegme (très britannique), mais il pouvait jouer la comédie de façon superbe, tout comme le drame », a raconté Matthieu Roy-Décarie, un monteur qui a travaillé sur plusieurs films d’Yves Simoneau.

« Je trouve que les gens ont manqué d’imagination en le castant dans des rôles uniquement liés à son physique (un peu comme Ernest Borgnine, à une autre époque). J’aurais adoré le voir dans un contre-emploi. Il pouvait être doux et gentil », a-t-il ajouté.

Cette douceur a d’ailleurs imprégné la dernière apparition télévisuelle de l’acteur. Dans une émission spéciale présentée par HBO Max pour les 20 ans de Harry Potter, il avait souligné de manière émouvante le caractère intemporel de la saga : « Le grand héritage de [cette série] est que mes enfants la montreront à leurs enfants, donc vous pourriez l’écouter dans 50 ans. Je ne serai malheureusement plus là, mais Hagrid, lui, restera. »

Avec l’Agence France-Presse