Au tour de Pablo Rodriguez d’être apostrophé en plein point de presse

Un homme qui reproche au gouvernement Trudeau de soutenir l’Ukraine a brusquement interrompu un point de presse du ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, vendredi avant-midi à Montréal. Un incident qui n’est pas sans rappeler l’altercation dont a été victime la vice-première ministre, Chrystia Freeland, à la fin août en Alberta.

Cette fois, le protestataire a réussi à s’introduire à la conférence de presse en se faisant passer pour un journaliste. Dès que le ministre a pris la parole, l’homme s’est levé et s’est filmé en reprochant au gouvernement canadien d’alimenter « une guerre nucléaire » en refusant de négocier avec les Russes. L’homme a été reconduit à la sortie par l’attachée de presse du ministre et le personnel du cabaret Lion d’Or, où avait lieu l’annonce.

Même si le ministre Rodriguez est demeuré impassible, ce nouvel incident soulève encore des questions autour de la sécurité des élus fédéraux. Contrairement à leurs collègues de Québec, les ministres du gouvernement fédéral ne sont pas automatiquement accompagnés de personnel de sécurité.

L’élu s’est dit préoccupé par le fait que ce genre d’événement se produit de plus en plus souvent lors de sorties politiques. Mais il s’est aussi dit hésitant à l’idée qu’un garde du corps le suive en permanence, craignant que cela ne crée une distance entre lui et la population.

« Je ne me suis pas senti menacé. Par contre, c’est vrai que ça soulève un point important : la haine en ligne ne reste pas en ligne. La haine en ligne, c’est de la vraie haine », a-t-il soutenu, en rappelant l’importance d’adopter un projet de loi pour contrer la désinformation sur les réseaux sociaux.

10 millions pour la culture

La conférence de presse de vendredi ne devait pas porter sur cette question au départ : le ministre fédéral du Patrimoine était venu annoncer une aide de 10 millions de dollars à 59 projets soutenant les travailleurs du milieu culturel canadien. Environ 20 % du montant ira à des organismes québécois, et quelque cinq millions de dollars seront versés à des groupes qui oeuvrent à la grandeur du Canada, a ajouté Pablo Rodriguez.

Le ministre a par ailleurs reconnu que le milieu culturel a été plus ébranlé que d’autres par la pandémie. « [Les projets soutenus] répondent à du concret. Ça répond à de vrais défis, comme la gestion financière, la santé mentale, l’assistance juridique, la transition de carrière. Notre objectif, c’est de donner un coup de pouce à ceux qui enrichissent nos vies », a-t-il expliqué.

Du côté de l’industrie, on espère que cette aide permettra de retenir des travailleurs et d’en attirer des nouveaux en pleine pénurie de main-d’oeuvre. Selon Ottawa, le secteur des arts de la scène comptait en début d’année près de 61 000 emplois, 13 % de moins qu’avant la pandémie.

Cette aide supplémentaire de 10 millions s’inscrit dans le Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada, qui s’élève en tout à 60 millions de dollars. Les Scènes de musique alternative du Québec (SMAQ), la Fondation SOCAN ou encore la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec font partie des bénéficiaires du second volet de ce fonds d’aide.

L’IATSE, un syndicat qui représente les techniciens de scène, jouit du plus important investissement, soit 900 000 $, suivi par la Fondation des artistes, qui cumule en tout une aide de 800 000 $.