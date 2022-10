Des militants écologistes aspergent de soupe «Les Tournesols» de Van Gogh

Des manifestants pour le climat ont jeté de la soupe sur la toile Les Tournesols, de Vincent van Gogh, à la National Gallery de Londres, vendredi, pour protester contre l’extraction de combustibles fossiles.

Le groupe Just Stop Oil, qui souhaite que le gouvernement britannique freine de nouveaux projets pétroliers et gaziers, a affirmé que des militants avaient jeté deux boîtes de soupe aux tomates sur la peinture à l’huile, l’une des oeuvres les plus emblématiques de l’artiste néerlandais.

La police métropolitaine de Londres a indiqué que des agents avaient arrêté deux personnes soupçonnées de dommages criminels et d’intrusion aggravée.

Le groupe a attiré l’attention et la critique pour avoir ciblé les oeuvres d’art dans les musées. En juillet, les militants de Just Stop Oil se sont collés au cadre de La Cène, de Léonard de Vinci, à la Royal Academy of Arts de Londres et à celui de La Charette de foin, de John Constable, à la National Gallery.

Les militants ont également bloqué des ponts et des intersections à travers Londres pendant deux semaines de manifestations.

La vague de protestations survient alors que le gouvernement britannique ouvre un nouveau cycle de permis pour l’exploration pétrolière et gazière en mer du Nord, malgré les critiques des écologistes et des scientifiques qui affirment que cette décision sape l’engagement du pays à lutter contre le changement climatique.