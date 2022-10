Les flâneurs

La rentrée à Abbott

Le petit bijou révélé l’hiver dernier est de retour pour une deuxième saison : c’est à nouveau la rentrée pour Abbott Elementary. La comédie de la surdouée Quinta Brunson, qui incarne aussi l’enseignante centrale, fait tache d’huile dans un paysage télévisuel plus dragons que bonnes actions. Dans une école primaire publique accueillant majoritairement des Noirs, Abbott Elementary emprunte des codes déjà utilisés par Parks and Recreation pour magnifier l’ordinaire et la bonne volonté du corps enseignant, qui mérite ce grand coup d’amour. Sur Disney+ et à Global.