«Cancel culture», tribunal aveugle ou pouvoir citoyen?

Afin de marquer les cinq ans du mouvement #MoiAussi (#MeToo), Le Devoir propose une série de textes montrant le chemin parcouru ou dressant un état des lieux dans différents secteurs culturels.

Il n’y a pas si longtemps, un Gilbert Rozon, qui avait pourtant déjà plaidé coupable pour agression sexuelle en 1998 avant d’obtenir une absolution, pouvait tranquillement continuer de faire rire le Québec sans qu’un ou qu’une empêcheuse d’abuser en rond lève le sourcil.

Puis, l’ouragan #MoiAussi s’est levé, avec comme arme la puissance des réseaux sociaux. La déferlante y souffle depuis cinq ans, multipliant les dénonciations, levant le voile sur ce qui avait été gommé par la culture du silence et du pouvoir. Certaines plaignantes ont témoigné à visage découvert, ont accepté de porter plainte à la police. Plusieurs, on le sait, se sont cassé le nez sur un système judiciaire aux possibilités limitées.

Le relais du système judiciaire

Dans ce contexte, la culture de l’annulation, dite cancel culture, ou plus simplement le boycottage de personnalités publiques au comportement douteux par les producteurs et/ou par le public, a semblé prendre le relais de ce dédale judiciaire exigeant. Plutôt que d’attendre sagement que les agresseurs soient condamnés en justice pour des actes souvent difficiles à prouver, l’opinion publique, via la culture de l’annulation, dicte haut et fort les limites à ne pas franchir. Dans cette culture de dénonciation qui touche particulièrement les milieux culturels, le public peut utiliser le pouvoir qui lui reste, celui de la consommation. Aujourd’hui, si Gilbert Rozon a été reconnu non coupable de nouvelles accusations qui le visaient, on peut concevoir que sa carrière est sérieusement mise sur pause par la force du scandale.

L’exercice de cette sorte de tribunal populaire ne se fait pas sans un certain flou. Dans le brouhaha ambiant, le citoyen moyen attrape une rumeur, lit un témoignage et tente de se faire une idée, sans preuve et sans procès. Ira-t-il ou non voir le dernier film remettant en vedette Mariepier Morin, rira-t-il autant qu’avant aux blagues d’un Julien Lacroix ou d’un Philippe Bond ? Et jusqu’à quand ces vedettes à qui on reproche des actes répréhensibles doivent-elles dormir dans les oubliettes du purgatoire avant de revenir sur la scène publique ?

Même si le phénomène a pris de l’ampleur au cours des dernières années, il n’est pas nouveau. « Le terme “culture de l’annulation” a une charge excessivement violente », reconnaît Judith Lussier, journaliste et autrice du livre Annulé(e). Réflexions sur la cancel culture.

Le terme semble être un emprunt de l’anglais. Mais les Anglais eux-mêmes l’auraient un jour modelé à partir du mot français « chanceler », précise-t-elle dans son livre. Selon le journaliste de Vox Aja Romano, cité par Judith Lussier, l’expression « annuler quelqu’un » serait apparue dans un film de 1991, New Jack City, où un gangster agacé par sa compagne dit « Cancel that bitch, I’ll buy another one ».

Quelle rédemption ?

Annuler quelque chose, c’est y mettre fin, sans laisser planer d’espoir de réhabilitation. Pour laisser la chance au coureur, sans mauvais jeu de mots, il vaudrait mieux parler de boycottage. Car notre système judiciaire est basé à la fois « sur la présomption d’innocence et sur la notion de réhabilitation », rappelle Pierre-Hugues Miller, avocat qui défend la cause de Jean-François Marquis, dont le nom est apparu sur la liste de Dis son nom, qui visait à faire connaître les noms d’agresseurs potentiels. Dans le cadre de cette poursuite, le tribunal a exigé que les noms des dénonciatrices soient connus de la personne visée, ainsi que les détails de la dénonciation. Dans le cas des personnes figurant sur la liste de Dis son nom, le « plaignant ne savait même pas ce qu’on lui reprochait ». Selon lui, même un tribunal spécialisé dans les causes de harcèlement ou d’agressions sexuelles ne pourrait pas altérer l’exercice de ces principes fondateurs du droit.

Si un tribunal spécialisé peut offrir un procureur spécialisé et « un meilleur accompagnement des victimes, dit-il, la règle de droit de la version contradictoire ne changera pas ».

Pour Sophie Gagnon, directrice générale de la clinique Juripop, qui a mis sur pied toute une structure d’accompagnement pour les victimes de harcèlement sexuel et psychologique dans le milieu culturel et dans le monde du travail, les dénonciations à visage couvert sont un indice de la condition de précarité dans laquelle se trouvent les victimes.

« Les dénonciations anonymes montrent les raisons pour lesquelles les gens ne dénoncent pas à visage découvert, parce que les conséquences sont trop élevées », dit-elle. Il faudrait voir, ajoute-t-elle, « à quelles conditions les gens accepteraient de témoigner à visage découvert ». La clinique Juripop offre un service d’accompagnement aux entreprises qui souhaitent mettre sur pied un processus d’enquête lorsque des plaintes sont déposées. Mais les demandes abondent et les ressources manquent.

Pour Judith Lussier, le phénomène de la cancel culture, malgré ses errances, est peut-être moins sans pitié qu’il n’y paraît. Lorsqu’une entreprise table sur une personnalité publique pour vendre ses produits dans des publicités, elle mise d’abord et avant tout sur son acceptabilité, voire sa désirabilité sociale. Il est dans l’ordre des choses qu’elle se retire lorsque cette condition n’est pas respectée.

Dans certains cas, celui d’un Michael Jackson par exemple, l’aura des vedettes est tellement forte que les odeurs de scandale n’arrivent pas à l’entacher durablement. Mais en général, les vedettes ne bénéficient plus d’office d’une sorte de statut les plaçant au-dessus de toute réprimande. Et ça n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

« Le mouvement a gratté ce vernis et a descendu les vedettes de leur piédestal, dit-elle. Notre regard sur les personnalités publiques est plus juste. Les vedettes bénéficiaient de cette espèce de permission, de passe-droit. Aujourd’hui, les cotes de popularité ne les protègent plus de notre dégoût envers certains comportements. » Le pouvoir citoyen pourrait y avoir gagné au change.