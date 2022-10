«House of Women», Lash

House of Women ★★★★ Pop Lash, Éditions Appaerent

Le jeune label Éditions Appaerent poursuit sur sa fascinante lancée en proposant une découverte : le premier minialbum du trio montréalais Lash, mené par l’autrice-compositrice-interprète Frances Verdugo Lash et complété par les compositeurs Andrew Alain et Asaël Robitaille (Marie Davidson et l’Oeil nu). La première des quatre chansons s’intitule Bernarda, référence à une oeuvre, considérée comme féministe, du dramaturge espagnol Federico García Lorca. Lash la transforme en une sorte de reggaeton métal industriel, du jamais entendu. La rythmique électronique est plus prononcée sur Maldita, qui récupère quelques codes du flamenco, et davantage encore sur l’insidieuse Ingenua, sa guitare, sa rythmique, à ranger au rayon d’une pop contemporaine comme la fabrique Rosalía. La voix de Frances y est tout aussi séduisante, mais se transforme en menace sur la chanson-titre qui clôt l’album, une collaboration avec le compositeur avant-gardiste Jesse Osborne-Lanthier, une atmosphère lugubre qui étend le registre musical de ce passionnant projet.