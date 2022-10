«L’enclos de Wabush»: la guérison par l’humour

Écrivain, poète, performeur, Louis-Karl Picard-Sioui est un créateur très actif. Sa pièce L’enclos de Wabush s’insère dans un projet littéraire qui a d’abord pris naissance dans le recueil de nouvelles Chroniques de Kitchike. La grande débarque, en 2017. Fruit d’une collaboration entre les Productions Ondinnok et le Nouveau Théâtre expérimental (NTE), le spectacle prend l’affiche à l’Espace libre, après une webdiffusion en 2021.

En créant l’univers fictif de Kitchike, l’auteur wendat désirait au départ tendre un miroir aux membres des Premières Nations, et particulièrement à ceux du Sud. « Dans le panorama médiatique québécois, dans les oeuvres, pendant longtemps, il y avait très peu de place pour les réalités des Premières Nations. Et souvent, quand on en parlait, c’était toujours dans le Grand Nord, fait remarquer Louis-Karl Picard-Sioui. Alors que de tout temps, il y a toujours eu plus d’Autochtones dans le Sud, pour des raisons climatiques et géographiques évidentes. » Donc un miroir, mais déformant, satirique afin que « les gens puissent se reconnaître et rire un peu de ce qui se passe dans nos réserves ».

L’humour joue un « très grand rôle dans la guérison » dans les communautés. C’est pourquoi le directeur de Kwahiatonkh ! (« Nous écrivons ! » en langue wendate), OBNL qui fait la promotion de la littérature autochtone au Québec, déplore son manque dans les écrits autochtones d’ici. « Les oeuvres littéraires autochtones, aussi magnifiques soient-elles, ont très peu d’humour au Québec. Alors que ce n’est pas le cas dans le reste du Canada. Je ne comprends pas, ça ne reflète pas qui nous sommes, comme membres des Premières Nations, où l’humour est omniprésent dans les relations humaines. Dans nos traditions, il est conçu comme étant une médecine. Ce peut aussi être une arme lorsqu’il est mal utilisé. Mais en général, on y va avec quelque chose qui fait du bien et qui nous permet d’accepter des situations intenables. Dans L’enclos de Wabush, il y a des situations intenables. Mais l’humour, qui est souvent assez cinglant, vient atténuer certains passages plus rough. Et il y a un processus de guérison par rapport à l’acceptation du passé, ou du présent. »

Louis-Karl Picard-Sioui désirait au départ tendre un miroir aux membres des Premières Nations, et particulièrement à ceux du Sud.

Lui-même, peut-être parce qu’il est formé en histoire et en anthropologie, dit-il, a souvent « l’impression de vivre dans un univers factuel parallèle », où ce qu’il entend est inexact. « Aux nouvelles ou dans un livre d’histoire, il n’y a pratiquement rien qu’on dit au Québec qui est factuel sur les Premières Nations », selon l’auteur, interviewé justement la veille de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

« J’ai l’impression de vivre dans une matrice qui ne reflète pas la réalité. Les faits sont là, mais il y a l’interprétation que les gens en font. Moi, j’ai beaucoup de misère à vivre avec ça, cela me fait violence. Et je pense que ça fait violence pour beaucoup de gens des Premières Nations. Donc, l’humour devient salvateur. Parce que tu ne peux pas corriger tout ce qui se dit. »

Transfiguration

Inventer cette réserve imaginaire « où tout est plus grand que nature » permettait à Louis-Karl Picard-Sioui d’écrire une « vraie caricature », en allant piger dans différentes communautés de partout au Québec — surtout celles du Sud — des anecdotes et des légendes urbaines racontées dans les réserves. Il désirait aussi que le grand public allochtone comprenne que les communautés autochtones ne sont pas des blocs monolithiques. « Souvent, dans les médias, au lieu de dire “le grand chef de la communauté X pense que, veut ça”, on va dire “les Wendats veulent telle chose”. » Le sympathique et loquace auteur raille : « Avez-vous fait un sondage Léger pour le savoir ? Le grand chef a dit ça, mais pourquoi l’attribuez-vous à tout le peuple ? Pour moi, c’était important, dans l’univers de Kitchike, de montrer les différents visages et les différents points de vue. »

La pièce, elle, est davantage une « étude de personnage » et braque les projecteurs sur la psyché de Pierre Wabush (joué par Charles Bender). « Ce personnage est intéressant parce qu’il représente une espèce de blues identitaire. Il a des capacités extraordinaires, est extrêmement intelligent, mais a un côté très désillusionné. Il a fait des bêtises dans sa vie, mais il a toujours soif de justice. Et il a l’impression que c’est impossible dans les réserves d’obtenir justice, que ce soit par rapport au colonisateur québécois ou au conseil de bande. »

Si « les aventures dans l’univers de Kitchike sont toutes liées mais peuvent se lire de façon indépendante », L’enclos de Wabush fait de plus partie d’un « diptyque transmédiatique » : le roman Éveil à Kitchike. La saignée des possibles, qui vient de paraître aux Éditions Hannenorak, a été écrit en même temps et leurs trames narratives se croisent. Même s’il n’est pas nécessaire, affirme l’auteur, de le lire pour profiter du spectacle.

Le créateur aime jouer avec la forme et se dit fasciné par la « frontière poreuse entre l’art et le réel », qu’il explore depuis une dizaine d’années. « Et avec ce diptyque, c’est un peu ce que je fais. Il y a un moment dans le livre où Pierre Wabush est propulsé dans une autre dimension et celle-ci prend vie sur scène, dans L’enclos de Wabush. Il remonte dans une dimension psychomimétique où on le force à revivre son passé. Il y a aussi toute une exploration de la mythologie autochtone dans la pièce, mais au service de l’histoire du personnage. »

C’est la « transfiguration » de cet être engagé dans une quête mystique qui l’intéresse.

Dans le panorama médiatique québécois, dans les oeuvres, pendant longtemps, il y avait très peu de place pour les réalités des Premières Nations. Et souvent, quand on en parlait, c’était toujours dans le Grand Nord.

Louis-Karl Picard-Sioui a créé plusieurs projets théâtraux à Wendake, où il vit, notamment avec les Productions Papu Uass. Mais cette fois, il dispose de « quelque chose que j’ai rarement eu : les moyens de mes ambitions, pour servir la création ». Il était donc fort heureux d’avoir été contacté par Ondinnok et par le NTE. On voit de plus en plus de « belles collaborations » entre artistes autochtones et compagnies allochtones, constate-t-il. « La relation est en train de changer et c’est positif. Parce qu’avant, souvent, on allait chercher des artistes en essayant de les cadrer dans un projet, une façon de faire et dans une oeuvre qui, dans le fond, était déjà tracée, pour venir donner une couleur “autochtone”. Et ça, ce n’est pas acceptable. Mais on le voit de moins en moins. Je pense qu’il y a eu un certain éveil dans le milieu culturel québécois. »

Alexis Martin a été conseiller dramaturgique pour L’enclos de Wabush. « Quelle belle relation ! J’ai toujours senti le respect, l’écoute mutuelle », souligne Louis-Karl Picard-Sioui. Dans cette production mise en scène par Daniel Brière et Dave Jenniss, « on a pris le temps de faire les choses. Et je trouve que c’est important ».

Dans son univers fictif, l’auteur a « fait le choix conscient d’exclure le plus possible les personnages allochtones » et le monde colonial. Le microcosme de Kitchike est « celui de la réserve et on va dans l’onirique aussi, dans le monde des esprits. Mais on ne va pratiquement jamais dans l’univers québécois ». Il explique : « Je voulais que les Autochtones se voient, et pas toujours en relation avec le colonisateur, qui finit par nous définir. »

Ce qui n’en limite évidemment pas l’intérêt à ce seul public. « Chroniques de Kitchike, ce n’est pas grâce aux Autochtones que ça a pogné, on s’entend, on n’est pas beaucoup pour faire vivre un livre ! » s’esclaffe Louis-Karl Picard-Sioui. Plusieurs allochtones sont venus lui dire qu’ils se sont reconnus dans les dynamiques de pouvoir ou les relations sociales des récits. « Et moi, j’ose croire qu’à partir du moment où ton oeuvre est ancrée dans des personnages humains et qu’on vit de vrais sentiments avec eux, ça ouvre une porte à l’universalité. »

L’enclos de Wabush Texte : Louis-Karl Picard-Sioui. Mise en scène : Daniel Brière et Dave Jenniss. Avec Marie-Josée Bastien, Charles Bender, Joanie Guérin, Dave Jenniss, René Rousseau et Émily Séguin. Coproduction du Nouveau Théâtre expérimental et des Productions Ondinnok.Du 12 au 29 octobre,à l’Espace libre.