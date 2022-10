La sélection de polar du mois d’octobre

Fièvre guyanaise



La journaliste et autrice globe-trotteuse Isabelle Grégoire (La fille de fer) écrit, dans la note placée à la fin de Vert comme l’enfer, avoir été « marquée à vie » par son séjour en Guyane, pays dont « on ne s’évade jamais vraiment ». Depuis quelques décennies, elle porte donc en elle le territoire français d’outre-mer qui sert de toile de fond — et bien plus — à ce nouveau roman dans lequel s’intercale le destin de deux femmes : Alice qui, dans les années 1980, pour échapper à une relation toxique, part à l’aventure dans la jungle amazonienne ; et Flora qui, aujourd’hui à Québec, tente de percer le secret de ses origines. Si les deux destins sont passionnants à suivre, même si on devine assez vite le lien entre eux, le premier lieu se démarque par le dépaysement et la densité oppressante de ce qui s’y déroule et de ceux qui l’habitent ; et par sa couleur, qui va bien au-delà du vert du titre : on y (res)sent la chaleur, l’humidité, la fièvre, l’angoisse, la présence de l’Histoire. Finalement, ce vert est très noir.

Sonia Sarfati



Vert comme l’enfer

​★★★ 1/2

Isabelle Grégoire, Québec Amérique, Montréal, 2022, 269 pages

Polar populaire



Il y a un ex-policier grognon. Il y a une jeune fille persuadée que sa mère ne s’est pas suicidée, mais qu’elle a été tuée. Ces deux-là sont faits pour s’entendre (après moult chamaillages). L’enquête s’ensuit. Les ingrédients du polar sont là. Même le New York Times s’en mêle, décrivant l’auteur d’Angélique comme « le maître français du suspense ». Oubliez Franck Thilliez ou Jean-Christophe Grangé, Olivier Truc ou Hervé Jourdain. Et pensez Guillaume Musso. Son 20e roman fait incursion dans le milieu de la danse classique, de la médecine, des arts visuels, des riches et parfois célèbres. Oui, suspense il y a. Rebondissements aussi, volant dans tous les sens et pendant comme des balles de bolo au bout de (grosses) ficelles. Quand/si on entre dans un Guillaume Musso, soit on décroche au bout de quelques pages (l’amateur de polar pur et dur se reconnaîtra ici), soit on ne peut arrêter jusqu’à la dernière ligne. En soupirant. En roulant des yeux. Mais on veut savoir jusqu’où ça (et il) ira. Angélique, c’est ça.

Sonia Sarfati



Angélique

★★★

Guillaume Musso, Calmann Levy, Paris, 2022, 315 pages

Le monstre aux yeux verts



Il suffit d’y avoir goûté un tant soit peu pour savoir que c’est un piège : un gouffre plutôt, au fond duquel rugit le monstre aux yeux verts de Shakespeare (Othello). On parle bien sûr de la jalousie autour de laquelle Jo Nesbø tisse ici six nouvelles envoûtantes, petites et grandes. Certaines font à peine une dizaine de pages alors que d’autres distillent le même poison sur 50 ou même 150 pages, comme dans ce Phtonos à la double finale époustouflante. La jalousie est de tous les milieux, de tous les temps. C’est un mal insidieux, la plupart du temps invisible, qui menace tout ce qui vit et qui devient d’autant plus vitriolique que l’on cherche à le cacher. Parfois brutale, primaire, la jalousie sait aussi se faire fourbe, froide ou calculatrice ; surtout ici, alors que chacune des nouvelles de Jo Nesbø se termine par la mort. Fort bien servie par sa traductrice, cette première série de nouvelles en français révèle, à ceux qui ne le connaissaient pas encore sous ce jour, un écrivain de talent, tout en nuances.

Michel Bélair



De la jalousie

★★★ 1/2

Jo Nesbø, traduit du norvégien par Céline Romand-Monnier, Gallimard « Série noire », Paris 2022, 342 pages

Tout faux



On ne sait jamais avec les premiers romans… Parfois l’élan de départ est si net, si original, que l’on retient son souffle en souhaitant que tout cela ne casse pas brutalement. Ce n’est pas le cas ici, disons-le tout de suite ; même que vous aurez tout faux. Jusqu’à la fin. Caitlin Wahrer, avocate de son métier, a l’habitude de plaider sa cause à un rythme qui l’avantage : son roman est habilement découpé de façon à nous surprendre constamment. L’histoire qu’elle nous raconte ici n’est pourtant pas jojo ; c’est celle d’un viol, brutal. La victime, Nick, est laissée pour morte par son agresseur. Dévasté, humilié jusqu’au fond de son âme, le jeune homme se remet difficilement ; surtout quand l’assaillant est retrouvé et qu’il fait reposer toute l’affaire sur les épaules du jeune homme. Air connu. Nick est désespéré quand il voit se profiler le procès, la honte… Puis, le violeur disparaît en laissant tout juste assez de traces pour que l’on sache qu’il a disparu. On vous laisse découvrir le reste.

Michel Bélair

Caitlin Wahrer, traduit de l'américain par Karine Lalechère, Sonatine, Paris 2022, 452 pages