Quels défis et, surtout, quel ministre pour la Culture ?

Qui sera nommé à la Culture dans le nouveau gouvernement Legault ? On dit que la ministre sortante Nathalie Roy se verrait bien rester en poste, mais plusieurs rumeurs l’envoient ailleurs, voire l’écartent complètement du Conseil des ministres. Mais qu’importe qui sera choisi pour occuper cette fonction qui n’est pas des plus prisées par les politiciens, les défis sont grands et le monde culturel entretient de grandes attentes.

Dans le milieu, on reconnaît être globalement satisfait du travail de la ministre Roy. Ils sont nombreux d’ailleurs à souhaiter ouvertement qu’elle conserve son portefeuille à l’issue du prochain remaniement, question d’assurer une certaine stabilité dans ce secteur qui a considérablement été affecté par les deux dernières années de pandémie.

« J’ai tendance à penser que plus tu es là longtemps, plus tu as tendance à accomplir des choses », résume la présidente de l’Union des artistes, Sophie Prégent. Cette dernière a encore en mémoire le gouvernement libéral de Philippe Couillard, durant lequel trois ministres se sont relayés en quatre ans. Des changements d’interlocuteurs qui n’ont pas permis de faire avancer les dossiers prioritaires, déplore Sophie Prégent.

« La pire affaire qui puisse nous arriver, c’est qu’on change de ministre tous les ans. On a besoin d’un ministre qui a l’oreille du premier ministre et qui a un poids au Conseil des ministres », ajoute Hélène Messier, la présidente de l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM). Elle aussi croit que ce serait « une bonne nouvelle » que Nathalie Roy soit reconduite à la Culture.

Défis colossaux

Pourtant, les débuts de Nathalie Roy au ministère de la Culture en 2018 ont été pour le moins laborieux. Les départs se sont accumulés dans les deux premières années au sein de son cabinet. Sa méconnaissance de certains enjeux transparaissait aux yeux de certains acteurs de milieu. L’ancienne présentatrice vedette de TQS, qui a la réputation d’éviter les journalistes depuis qu’elle est ministre, a été immédiatement désignée comme un maillon faible au sein du gouvernement.

Mais durant la pandémie, le vent a tourné et la ministre a pu nouer des relations de confiance avec le secteur culturel. Les aides d’urgence ont été très bien accueillies. Puis le printemps dernier, l’adoption en un temps record de la nouvelle du statut de l’artiste a été presque unanimement saluée par le milieu, qui attendait cette large réforme depuis plusieurs années.

« Nathalie Roy a fait ce qu’il fallait. On n’a pas de raisons de souhaiter son départ et on n’a aucune objection à ce qu’elle revienne », résume Suzanne Aubry, présidente de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois. Mme Aubry aimerait que le prochain titulaire du ministère de la Culture, quel qu’il soit, s’attelle à une refonte de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre.

On s’attend aussi dans les quatre prochaines années à ce que des mécanismes de reddition de comptes soient mis en place pour les producteurs qui bénéficient de subventions. Selon l’Union des artistes, il s’agit là de l’un des angles morts de la dernière réforme du statut de l’artiste.

Quant aux producteurs, ils entendent rappeler aux caquistes leur promesse d’investir 65 millions de dollars en télé jeunesse, en plus d’espérer que les aides dégagées durant la pandémie pour les tournages soient pérennisées. Tout ça dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre, qui met à mal plusieurs productions.

Rumeurs

Bref, les défis ne manquent pas. Est-ce que Nathalie Roy est toujours la femme de la situation ? En privé, il se murmure qu’elle aimerait demeurer à la Culture pour encore le début du mandat, au moins, afin de finir le travail qu’elle a commencé. Mais le premier ministre ne voit peut-être pas les choses de la même façon.

Plusieurs croient que Nathalie Roy, qui a pourtant été aux côtés de François Legault dès les débuts de la CAQ, pourrait faire partie de ceux qui seront écartés du Conseil des ministres pour laisser place à du sang neuf. Déjà à l’été, des rumeurs l’envoyaient à la présidence de l’Assemblée nationale. Une fonction qui ne paraît pas très naturelle pour cette politicienne combative, réputée très partisane.

Depuis les élections de lundi, la machine à rumeurs s’est emballée sur le prochain Conseil des ministres. On raconte que Mathieu Lacombe, qui est actuellement à la Famille, aurait montré de l’intérêt pour la Culture. Caroline Proulx, qui a bien fait au Tourisme depuis quatre ans, pourrait aussi hériter de ce portefeuille en guise de promotion.