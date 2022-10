Google Canada allonge 2,7 M$ pour la formation numérique des communautés autochtones

Google Canada consacrera 2,7 millions $ à des subventions pour aider les communautés autochtones à se préparer pour des emplois technologiques et mettre en oeuvre une formation pour l’éducation aux médias numériques axée sur le soutien des communautés sous-représentées.

Le géant américain de la technologie a précisé que plus de 1,3 million $ serait versé à l’organisme de bienfaisance de formation et de développement professionnel ComIT, de Winnipeg. Ces fonds permettront de combler l’écart de compétences et d’éducation entre les populations autochtones et non autochtones, en préparant les travailleurs autochtones à de nouvelles carrières dans le domaine de la technologie.

L’argent sera dépensé dans le cadre du programme Recoding Futures de ComIT, qui enseigne aux communautés autochtones des sujets comme la pensée conceptuelle et des langages de programmation et des logiciels. Parmi ces derniers, les étudiants des communautés pourront apprendre notamment le HTML, CSS, Javascript. NET, Python, React et Node.

Google accordera également 670 000 $ à Actua, une organisation scientifique, technologique, d’ingénierie et de mathématiques établie à Ottawa. Ce montant permettra d’étendre un programme qui enseigne aux jeunes des groupes vulnérables comment être en sécurité en ligne et détecter la désinformation.

Le programme d’Actua visera à sensibiliser les jeunes aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques. Il s’adresse aux communautés et aux groupes défavorisés qui sont sous-représentés. Le programme inclut les jeunes autochtones, les filles et les jeunes femmes, les jeunes à risque et les jeunes vivant dans les communautés nordiques et éloignées.

Un autre 670 000 $ sera remis à l’organisation d’alphabétisation numérique HabiloMédias, d’Ottawa, pour développer un programme d’éducation aidant les communautés sous-représentées à apprendre à faire preuve d’esprit critique lorsqu’ils créent et utilisent du contenu en ligne.