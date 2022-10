Relance du projet de complexe culturel à Longueuil

La nouvelle mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, relance le projet de construire un important complexe culturel pour regrouper au même endroit différentes institutions, dont le Théâtre de la Ville. Pour une première fois, l’administration envisage d’établir le bâtiment à l’extérieur du centre-ville, sur un terrain à quelques mètres du fleuve Saint-Laurent.

« L’objectif, c’est d’avoir une salle de spectacle d’envergure », a déclaré d’entrée de jeu au Devoir Catherine Fournier. La mairesse a ajouté du même souffle que « le projet a évolué dans le temps ».

Longueuil caresse depuis près de 15 ans le projet d’un important complexe culturel. Initialement, à la façon de la Place des Arts, celui-ci devait regrouper sur un même site trois institutions : le Théâtre de la Ville, le Théâtre Motus et l’Orchestre symphonique de Longueuil. « La version 2.0 est, actuellement, surtout portée par le Théâtre de la Ville, qui est le plus grand organisme culturel sur notre territoire », dit-elle.

Le temps presse

Elle explique : « Étant donné que ça fait plus de 10 ans que le projet est dans une espèce de stagnation, c’est certain que les autres organismes ont pris leur propre chemin. Donc, ce n’est pas dit que ce sera la maison officielle de ces organismes. » Des discussions ont cours avec des sociétés culturelles.

Or, le temps commence à presser. La « seule salle d’importance à Longueuil » est la salle Pratt & Whitney du cégep Édouard-Montpetit, qui compte environ 900 places, rappelle la mairesse. Comme le Théâtre de la Ville devait déménager en raison du complexe, le cégep a développé ses propres projets pour occuper le site, « notamment un tout nouveau pavillon de la santé. Aussi, il y a une importante hausse de la population étudiante, donc le cégep a besoin d’espace », explique-t-elle.

Éviter les surcoûts

Et en effet, le dossier a traîné en longueur. Au fil des ans, les retards dans les discussions entre Longueuil et Québec ont eu pour effet non seulement de retarder le projet, mais aussi d’engendrer des surcoûts considérables. « En 2013, le coût du projet était de 45 à 50 millions de dollars. Ce qu’on a su, c’est qu’en juillet 2021, un nouveau plan technique a été déposé au gouvernement et que les coûts avoisinaient 170 millions », résume Mme Fournier.

Résultat : la précédente administration longueuilloise a finalement décidé de mettre le projet sur la glace en 2021. Et en mars 2022, c’était au tour du gouvernement du Québec de le rayer de la liste des infrastructures qu’il finance en le retirant du Plan québécois des infrastructures (PQI).

Les coûts d’un nouveau projet n’ont pas encore été évalués. « Mais c’est certain qu’on ne compte pas faire un complexe de 170 millions de dollars », assure Mme Fournier. Pour réduire les frais, Longueuil envisage sérieusement de déplacer le projet hors du centre-ville.

Jamais la ville n’avait jusqu’à ce jour envisagé de s’éloigner de l’actuelle station de métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke. L’administration cible un terrain qui lui appartient près du fleuve, à l’intersection de la rue Saint-Charles Est et du boulevard Roland-Therrien ; près de la route 132.

« Se déplacer plus à l’est, ça peut diminuer les contraintes sur le plan technique, mais aussi avoir une ouverture de marché plus intéressante pour l’est de Longueuil et de la Rive-Sud, où sont implantées les activités culturelles », note-t-elle.

Si la vocation culturelle doit l’emporter sur les autres, Mme Fournier veut analyser la possibilité « de donner une dimension multifonctionnelle » au complexe : « À Longueuil, il n’y a pas d’espace d’envergure de réunion, non plus, pour accueillir des congrès, alors qu’on est quand même la cinquième ville du Québec. »

Longueuil espère pouvoir soumettre le projet au gouvernement du Québec dès le « début de l’année 2023 ».