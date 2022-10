En politique québécoise, Wikipédia est là

Quand Marie-Ève Rancourt a retiré sa candidature pour Québec solidaire dans la circonscription de Camille-Laurin parce qu’elle avait volé des dépliants du Parti québécois (PQ), André Legault a apporté sa contribution en modifiant en conséquence une donnée de l’encyclopédie en ligne Wikipédia.

Sa démission a été annoncée sur Twitter par Mme Rancourt elle-même le 26 septembre à 17 h 59. Le lendemain, à 11 h 26, M. Legault modifiait le nombre de candidats solidaires dans le tableau récapitulatif de la page Élections générales québécoises de 2022 pour l’abaisser de 125 à 124.

Un petit pica pour le site, un saut d’actualisation pour la réalité. Et c’est ainsi que Wikipédia accompagne la grande marche du monde.

« C’est important d’avoir en français des pages bien conçues qui donnent les faits justes », dit André Legault en entrevue pour expliquer son implication wikipédiste en général, et cette correction en particulier. « Les pages liées aux élections sur le Québec sont consultées des centaines de fois par jour. »

Lui-même a déjà cumulé plus de 23 000 modifications plus ou moins significatives sur Wikipédia (17 500 fois) et ses sites satellites Wikidata (5600), Wikimédia (234) et Wikitionnaire (29), dont quelques-unes en anglais (576), en allemand (14), en espagnol (7) et en italien (4). Il intervient surtout sur les réseaux concernant la politique québécoise et le cinéma. Le retraité consacre maintenant de 20 à 30 heures par semaine à cette passion, souvent en corrigeant des erreurs de forme, les normes de présentation des articles exigeant du doigté.

Essentiellement, il s’agit d’une source secondaire basée sur des sources primaires validées. Pour un sujet d’actualité comme une élection, les articles de presse constituent l’essentiel du matériel de référence.

Il a commencé cette collaboration numérique en 2006 et est devenu très actif en 2018, lors des dernières élections générales au Québec. Il a alors créé les pages de plusieurs élus de différents partis, et même celles de Danielle McCann et de Lionel Carmant sitôt annoncées leurs nominations comme ministres.

Incidemment, André Legault est le cousin de François Legault. Il ne votera pas pour la CAQ. « On n’est pas du même côté », dit-il.

Tout, partout, tout à la fois

Les défauts et les travers de cette colossale et magistrale réussite du Web sont connus : la page de Kim Kardashian est aussi longue que celle de Charles III ; des erreurs peuvent s’y incruster des années durant ; le bassin des contributeurs manque de diversité ; et toutes les pages n’ont pas été touchées par la grâce linguistique.

Cela dit et admis, Wikipédia s’avère à peu près aussi fiable que d’autres prestigieuses encyclopédies concurrentes. Elle les écrase toutes par sa vitesse de réaction, sa popularité, son volume (des milliards de pages) et son extension mondiale couvrant maintenant plus de 300 langues.

« La mission de Wikipédia, c’est de synthétiser l’information existante », explique Nathalie Casemajor, professeure à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) et spécialiste de la culture numérique. « On n’y retrouve pas de la nouvelle information. On n’y trouve même aucun scoop : essentiellement, il s’agit d’une source secondaire basée sur des sources primaires validées. Pour un sujet d’actualité comme une élection, les articles de presse constituent l’essentiel du matériel de référence. »

La professeure Casemajor dissèque le colosse depuis une dizaine d’années. Elle s’intéresse en particulier à la collaboration de contributeurs d’horizons multiples. Elle a aussi siégé au conseil d’administration de l’OBNL au Canada pendant quelques années.

Elle explique que les balises de l’encyclopédie collaborative concernant les sources fiables et l’écriture neutre permettent en gros de bloquer les tentatives de propagande partisane tout en acceptant les infos factuelles versées par des militants. Les coulisses des pages fournissent les explications. Une discussion datant d’avril portait sur la place à faire aux partis marginaux comme le NPD Québec. Le Parti conservateur du Québec a par contre été intégré dans l’article, et même le Parti vert du Québec malgré certaines protestations.

« On discute calmement, résume M. Legault. Ce n’est pas comme dans les pages sur la COVID, où des complotistes ont tenté de s’infiltrer. »

L’article « 2020 United States presidential election » (consulté 25 millions de fois cette année-là) a fait l’objet d’innombrables discussions et disputes, y compris concernant les délais et la source permettant de déclarer Joe Biden vainqueur contre Donald Trump. La page est maintenant semi-protégée, et seuls les contributeurs enregistrés peuvent la modifier.

L’odyssée de l’espace

Il existe des articles en anglais et en espagnol sur la campagne québécoise en cours. La version anglophone ne reproduit pas la francophone et propose ses propres informations pertinentes, dont une section sur les sondages d’opinion, une autre sur les députés qui ne se représentent pas et une autre encore sur l’abandon par la CAQ de la réforme du mode de scrutin qui aurait pu être mis en place pour 2022.

La dernière modification de l’article hispanophone date d’il y a un mois. Les articles en français ne réagissent pas tous à la même vitesse. La page du premier ministre ne fait pas référence aux élections en cours. Celle de Dominique Anglade ne propose qu’une mention en rapport au dévoilement récent de ses actifs nets d’une douzaine de millions de dollars. La seule référence à la campagne sur la page de Gabriel Nadeau-Dubois rappelle sa nomination en septembre 2021 comme porte-parole de QS.

L’entrée sur les élections générales de 2022 est modifiée plusieurs fois par jour, mais demeure bien perfectible. L’espace prévu pour une dizaine de sous-thèmes liés aux enjeux politiques (santé, sécurité, pandémie…) est toujours désespérément vide. La page sur les élections générales de 2018 au Québec contient encore deux sous-sections semblables toujours à enrichir. Par contraste, l’entrée « 2022 Ontario general election » (tenue en juin) semble assez exhaustive.

Le travail wikipédiste va continuer au lendemain des élections. André Legault se promet de s’activer davantage en octobre pour inscrire les résultats et modifier les informations sur les élus, dont son célèbre cousin qui sera à nouveau premier ministre, si la tendance des sondages relayés sur la page en anglais se maintient…