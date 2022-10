Les flâneurs

Anatomie d’un tueur en série

Entre 1978 et 1991, Jeffrey Dahmer (1960-1994) a assassiné 17 jeunes hommes. Surnommé le cannibale de Milwaukee, Dahmer démembrait ses victimes, se livrait à des actes de nécrophilie, puis conservait leurs restes. Avec sa chronologie éclatée, sa structure fragmentée et son souci maniaque du détail, Monstre. L’histoire de Jeffrey Dahmer, série de Ryan Murphy, met en lumière la complexité de cet homme en apparence inoffensif, incarné magistralement par Evan Peters, l’impuissance de ses parents et, surtout, l’incompétence de la police. Glauque et angoissant. Sur Netflix.