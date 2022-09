«Gundam Evolution»: pâle copie ou évolution?

Avant de jouer à Gundam Evolution, nous ne connaissions rien de la franchise Mobile Suit Gundam, encore moins de sa popularité. Celle-ci est un des piliers de la culture populaire japonaise depuis la diffusion à la télévision de la série animée originale dans les années 1970. Au fil des années, d’innombrables séries, mangas, romans et même des maquettes à assembler ont enrichi son univers. Nous avons donc abordé Gundam Evolution d’abord et avant tout comme ce qu’il prétend être : «un jeu de tir à la première personne en équipe vous offrant une action immersive au rythme effréné». Une description qu’on pourrait accoler à plusieurs jeux du même genre. Alors, comment se démarque-t-il ?

Il existe déjà plusieurs jeux vidéo liés au nom Gundam, sur presque toutes les plateformes et couvrant plusieurs genres différents. Gundam Evolution s’insère dans le genre du jeu de tir compétitif axé sur le combat en multijoueur. On y assume le rôle des plus légendaires Gundams et autres méchas de la riche histoire de la franchise. Son sous-genre ? Le hero shooter (jeu de tir de héros), qui n’a rien de nouveau cependant, et les similitudes avec Overwatch, un autre jeu populaire du même genre, en ont amené plusieurs à se demander s’il ne s’agit pas que d’un simple clone.

Les ressemblances sont trop frappantes pour croire en une coïncidence, surtout pour ce qui est de l’interface utilisateur. On pourrait argumenter que Gundam Evolution a l’avantage d’être gratuit, mais cette différence s’évanouira le 4 octobre avec la sortie d’Overwatch 2, qui le sera tout autant. Cela dit, notre temps de jeu a tout de même été très agréable.

Modes de jeu

Gundam Evolution se résume ainsi : deux équipes de six joueurs s’affrontent dans trois modes de jeu basés sur des objectifs, soit Capture, Destruction et Domination. Les deux premiers sont similaires, en ce sens qu’une équipe est à l’attaque et l’autre en défense. En mode Capture, les attaquants doivent s’emparer des points de contrôle dans le bon ordre, alors que la défense doit les en empêcher. En mode Destruction, au lieu de prendre un point, les attaquants doivent détruire les objectifs. Finalement, en mode Domination, les deux équipes se disputent trois points sur la carte, essentiellement comme dans le mode du même nom de Call of Duty.

De nos jours, plusieurs jeux de tir compétitifs misent sur une mobilité fluide et rapide. On a qu’à penser à Overwatch (encore lui) et à Apex Legends. Gundam Evolution double la mise sur cet aspect avec une mécanique en particulier : les joueurs peuvent effectuer des élans ultrarapides (dash) dans n’importe quelle direction, et ainsi déjouer l’adversaire et le surprendre pour prendre l’avantage.

Au lancement, on avait accès à une douzaine de personnages, chacun avec un ensemble unique de capacités, de forces et de faiblesses. De quoi satisfaire tous les styles de jeu. Certains sont efficaces au corps à corps. D’autres utilisent des armes à longue portée. D’autres encore proposent une sorte de juste milieu. Si le développeur Bandai Namco peut garder le rythme des mises à jour avec de nouveaux personnages, des items cosmétiques et des cartes, Gundam Evolution pourrait trouver les moyens de rester pertinent encore un certain temps.

Jonathan Allard

Gundam Evolution ★★★ 1/2 Développé et publié par Bandai Namco Studios. Offert sur Microsoft Windows dès maintenant, et sur PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series X & S le 30 novembre.