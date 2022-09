«Padre»: ennuyeuses confessions

Le padre, c’est David, un prêtre au passé obscur incarné par MaximeDenommée, qui se voit confier la garde d’une église abandonnée, la bien nommée Sainte-Trinité, située au Manitoba. Après avoir erré un temps dans les rues de Montréal, celui-ci doit maintenant cohabiter tant bien que mal avec une religieuse, soeur Sophie (Martyne Musau), et éloigner autant que faire se peut les squatteurs qui rôdent dans les environs. Mais voilà, rien ne se passe comme prévu. Le padre va plutôt éveiller la curiosité et, bien malgré lui, récolter les confessions de ses interlocuteurs impromptus.

Écrite par Pierre-Marc Drouin, d’après une idée originale d’Alberto Simone, la série Padre, réalisée par Jim Donovan et Danielle Sturk, nous interpelle. Quel peut bien être le propos d’un drame psychologique qui, en 2022, se déroule au sein de l’Église alors que les allégations d’agressions sexuelles en son sein fusent ? Les éléments de réponse ne tardent pas à apparaître à l’écran et laissent entrevoir une fiction complètement à côté de son époque, moralisatrice et, surtout, soporifique.

« Les périodes de transition peuvent être déstabilisantes, mais ça va passer » ; « Je ne te laisse pas sortir d’ici tant que tu ne me dis pas ce que tu vas faire avec ça [un pistolet] » ; « Je pense que la majorité des gens sont capables de compassion » … Les répliques, d’un simplisme déconcertant, sont un véritable chemin de croix pour le spectateur, qui peine à aller jusqu’au bout d’un épisode. Même la distribution ne semble pas y croire…

Padre TV5Unis, dès le 7 octobre