Les flâneurs

Énergie cinétique

La bédé de la Britannique Alice Oseman est devenue un classique instantané, et la version télévisuelle se dirige vers le même statut. Heartstopper, série présentée sur Netflix, raconte les amours naissants de Charlie, un gentil rêveur hors du placard mais ébouillanté par des expériences passées, et du meilleur joueur de rugby de l’école, Nick, qui s’étonne de ses sentiments mais se laisse porter. C’est doux, c’est à la fois simple et compliqué, comme peuvent l’être les premières amours et l’adolescence, le tout sans dramatiser la recherche de son identité. Encore une fois, la télévision britannique pour jeunes adultes frappe fort.