Le bilan patrimonial de la CAQ sous le feu des critiques

La ministre Nathalie Roy a dû défendre le bilan du gouvernement Legault en matière de patrimoine jeudi lors d’un événement réunissant le milieu culturel à HEC Montréal, où les différents partis politiques présents n’ont pas affiché autrement de grandes différences sur les autres enjeux qui touchent le secteur.

Organisée par le Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec, la discussion est demeurée très respectueuse, mais les échanges entre les différents candidats ont tout de même monté d’un ton lorsque le sujet des Espaces bleus a été abordé. Ardemment défendu par le premier ministre Legault, ce projet est présenté comme un moyen d’occuper le patrimoine bâti, tout en ayant l’ambition de faire la promotion de personnages qui ont marqué l’histoire du Québec. Or, une partie du milieu craint que les Espaces bleus viennent faire compétition à des musées existants qui souffrent d’un manque de financement.

« Je suis inquiète qu’on fragilise les musées [existants] parce que la CAQ [Coalition avenir Québec] veut faire un [nouveau] musée sur Lionel Groulx ou Maurice Duplessis », a ironisé Ruba Ghazal, de Québec solidaire, en tentant d’illustrer que ce projet « partisan » s’inscrit en droite ligne avec la politique identitaire du gouvernement Legault. La députée de Mercier déplore aussi que le milieu muséal n’ait pas été assez consulté en amont, avant le lancement du projet.

« C’est toujours dangereux quand on politise la culture. […] Ce dont nous n’avons vraiment pas besoin, c’est du réseau parallèle qui viendra faire compétition au réseau des musées du Québec », a pour sa part fait valoir Frantz Benjamin, candidat à sa réélection dans Viau. Le député libéral n’a pas non plus manqué de souligner que le gouvernement caquiste est celui qui a approuvé l’automne dernier la vente de la Maison Chevalier, cet illustre bâtiment patrimonial du Vieux-Québec qui appartient aujourd’hui à la famille Tanguay.

Un bilan à défendre

La ministre sortante de la Culture, Nathalie Roy, a tout de même défendu obstinément son bilan en matière de patrimoine, rappelant que la loi a été modifiée afin de donner davantage de pouvoir aux municipalités régionales de comté. Les oppositions jugent les dispositions de la nouvelle loi insuffisantes, mais Nathalie Roy maintient qu’elle préviendra de nouvelles démolitions sauvages d’immeubles patrimoniaux.

« Malheureusement, il y aura toujours des gens qui ne respecteront pas les lois. Quand j’ai vu que quelqu’un avait démoli le Domaine-de-l’Estérel, je voulais tuer », est allée jusqu’à dire la ministre, en faisant référence à ce célèbre bâtiment classé des Laurentides qui a été démoli sans autorisation par un promoteur privé au printemps.

Face aux acteurs du secteur culturel, Nathalie Roy a vanté son bilan, citant sa réforme du statut de l’artiste et l’injection de sommes records en culture durant la pandémie. Les quatre partis représentés lors du débat se sont d’ailleurs engagés à prolonger ces aides malgré le retour à la normale.

À travers cette relative unanimité, Pierre Nantel, du Parti québécois (PQ), a tout de même pris soin d’écorcher la ministre Roy, qui n’a pas, à son avis, pris assez au sérieux le problème de la découvrabilité des artistes québécois sur les plateformes d’écoute. Sur ces services, à peine 7 % des chansons écoutées sont québécoises. « C’est l’opposition qui a insisté pour que vous leviez la main et que vous disiez à Ottawa qu’il y avait un problème », a pesté le candidat péquiste dans Marie-Victorin en visant Nathalie Roy.

Le PCQ absent

Ce débat a surtout été l’occasion pour chacun des candidats de rappeler les engagements en culture de leur parti respectif. Québec solidaire veut doubler le nombre de sorties culturelles dans les écoles. Le PQ ouvre la porte à un régime d’intermittents, comme en France, pour que les artistes reçoivent une paie fixe durant toute l’année. Le Parti libéral promet de rendre la préservation du patrimoine plus rentable que la démolition, et propose un congé de taxes foncières sur les maisons patrimoniales inhabitées, avec compensation pour les municipalités. À la CAQ, on insiste beaucoup sur la bonification des budgets pour l’achat de livres québécois, une mesure annoncée plus tôt cette semaine.

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) brillait quant à lui par son absence. Malgré l’invitation des organisateurs, la formation politique d’Éric Duhaime n’a pas cru bon envoyer de candidat. « Ça montre l’importance que ce parti accorde à la culture », a même laissé tomber le comédien Sylvain Massé, l’animateur du débat, en ouverture.