Rire de soi, avec elles, avec eux

Vous croyez que l’humour n’est plus ce qu’il était ? Que nos humoristes n’osent plus dénoncer les travers de la société québécoise comme le faisaient Yvon Deschamps, Clémence DesRochers, Les Cyniques ou encore Rock et Belles Oreilles ? Alors, il se pourrait bien que la programmation de cet automne vous fasse changer d’avis.

Le 7 octobre, à l’Outremont, Emmanuel Bilodeau présente son deuxième spectacle solo : Manu Bilodeux dans le pétrin. Père de quatre enfants, philosophe à ses heures et poète malgré lui, l’homme aborde « de grandes questions existentielles et planétaires », partage ses réflexions sur une décennie « qui commence tout croche » et a même l’audaced’offrir un discours politique dans le style unique d’Erin O’Toole.

Le 19 octobre, toujours à l’Outremont, c’est au tour de Christian Bégin de dévoiler son troisième spectacle d’humour, Les 8 péchés capitaux. Plus de vingt ans après I’ve Got a Crush on You ou J’ai une orangeade sur toi, l’artiste renoue avec le stand-up afin de procéder à un « état des lieux sans complaisance ni faux-fuyant ». Gageons que, pour interroger nos travers et les siens, Bégin ne pourra pas s’empêcher de chanter ou d’incarner quelques personnages.

Photo: Pierre Manning

En toute liberté

Le 25 octobre, au théâtre Maisonneuve, Guy Nantelfera découvrir son sixième spectacle : Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire… Affirmant s’exprimer « courageusement » et « dans la plus grande liberté », l’humoriste, qui revient bien entendu sur sa participation à la course à la chefferie du Parti québécois en 2020, promet d’adopter sur notre société un « regard caustique, ironique et réaliste ».

À ceux qui ne seront pas encore rassasiés d’humour engagé, on conseille Yvon Deschamps intemporel, un spectacle-bénéfice animé par Benoît Brière. Une pléiade d’humoristes défendront le 19 septembre un monologue d’Yvon Deschamps sur la scène du Casino de Montréal. Les profits permettront au Centre Yvon Deschamps de poursuivre sa mission auprès des jeunes du quartier Centre-Sud.

Ne s’étant jamais remis de la défaite référendaire de 1995, Brick et Brack(François Ruel-Côté et Sébastien Tessier) utilisent la poésie comme arme politique. Retrouvez-les au Terminal Comédie Club (1875, avenue du Mont-Royal Est), les 11 et 25 novembre, puis les 2 et 9 décembre.

Quant à Noémie Leduc Roy et Anne-Sarah Charbonneau, elles vous convient au Womansplaning Show, une soirée au cours de laquelle quatre invitées expliqueront avec humour un mot ou un concept féministe. Pour les voir détruire le patriarcat, une blague à la fois, il faut notamment se rendre au Lion d’Or les 28 septembre, 26 octobre et 22 novembre.

S’il en est un qui ne contourne pas les questions sociales et politiques, culturelles et identitaires, c’est bien Adib Alkhalidey. Avec Québécois tabarnak, son quatrième spectacle solo, couvert d’éloges l’hiver dernier, l’humoriste d’origine maroco-irakienne sera au Gesù du 8 au 10 septembre ainsi que les 7 et 8 octobre. Le 21 octobre, il s’offre le théâtre Maisonneuve !

Zone franche

Le 8 novembre, à l’Olympia, Jo Cormierdévoile son premier spectacle : Animal. Après avoir parcouru le Québec en première partie de MarianaMazza, il est temps pour celui qui n’hésite pas à se qualifier de « drôle de moineau » de prendre son envol en solo. Dans son style fort coloré, d’une franchise désarmante, le trentenaire interroge l’animalité des êtres humains et l’humanité des animaux, jongle avec des questions existentielles et échafaude des théories aussi farfelues que désopilantes.

Le 30 novembre, aussi à l’Olympia, c’est Christine Morency qui fait sa grande rentrée. Dans son premier spectacle, Grâce — sans contredit celui que votre humble serviteur attend avec le plus d’impatience ! —, la « femme célibataire aux formes généreuses et à la langue bien pendue » aborde, sans la moindre pudeur, les situations rocambolesques dans lesquelles ses opinions pour le moins tranchées l’ont souvent placée. Ajoutons que la chaîne Z proposera cet automne une série de six épisodes documentant la création du spectacle.

Du côté de la visite internationale, notez que David Sedaris, maître américain de la satire, sera au théâtre Maisonneuve le 2 octobre (en anglais), que le Jamel Comedy Club s’emparera de l’Olympia le 21 octobre et que Gad Elmaleh présentera D’ailleurs, son nouveau spectacle, au Centre Bell le 30 octobre.

Photo: Philippe Richelet

Mariana Mazza et Guillaume Pineault verront tous les deux leur premier livre paraître cet automne. Son bouquin à elle s’appelle Montréal-Nord (Québec Amérique, 12 octobre) et il s’agit d’un hommage à l’univers qui l’a définie. Son livre à lui s’intitule Elle r’viendra pas, Camille (Cardinal, 1er novembre), et on peut supposer que l’humoriste y revisite certains épisodes de sa vie amoureuse.

Plusieurs humoristes sont en rodage cet automne aux quatre coins de la province. Mentionnons Ève Côté, qui teste son premier spectacle solo tout en terminant la tournée des Grandes Crues avec Marie-Lyne Joncas, mais aussi Mélanie Couture, Simon Delisle, Michelle Desrochers, Jean-Sébastien Girard, Maude Landry et Matthieu Pepper.

Du côté des plus expérimentés, signalons Fabien Cloutier, Boucar Diouf, Dominic et Martin, Simon Gouache, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques et Daniel Lemire. On ose croire que cet heureux mélange de figures nouvelles et de figures chevronnées indique la vitalité du milieu et la diversité des publics.