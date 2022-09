Les flâneurs

Un rôle crucial

Lorsque Roger, le père de Marika Lhoumeau, commence à l’appeler Margot avec un éclat de bonheur dans les yeux, la comédienne décide courageusement de jouer le rôle. C’est le point de départ d’un diptyque balado, Devenir Margot et Devenir Roger, où il est question de vieillesse et de pertes cognitives, mais plus encore de notre rapport à la vie et à la mort, de notre sentiment d’impuissance devant les transformations opérées par la maladie chez nos parents. Onze épisodes réalisés avec sensibilité et rigueur, un judicieux mélange de témoignages et de théâtralité. Sur le site de Télé-Québec et sur Ohdio.