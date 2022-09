La rentrée et ses incontournables

Se replonger dans le 11 Septembre

Chacun se rappelle ce qu’il faisait la journée du 11 septembre 2001, lorsque les États-Unis ont été touchés par la pire vague d’attentats de son histoire et que le public assistait en simultané, les yeux rivés à l’écran, aux attaques terroristes. Plus de vingt ans plus tard, de récents documentaires proposent de remonter le temps afin de découvrir une nouvelle facette de cette douloureuse période de l’histoire américaine, dont les images continuent de hanter les esprits. 11 septembre : au coeur du chaos dévoile aux spectateurs des images inédites des deux avions qui se sont abattus sur les tours jumelles du World Trade Center à New York. Le temps de deux épisodes, le documentaire replonge dans les rues effervescentes du sud de Manhattan de ce mardi matin ensoleillé du 11 septembre 2001 grâce, notamment, à des images capturées par les habitants du quartier. Il est précisément 8 h 46 lorsqu’un premier Boeing s’écrase sur la tour Nord, sous le regard ébahi des passants. Si l’on croit d’abord à un accident, le second impact sur la tour Sud une demi-heure plus tard confirme les craintes d’une attaque terroriste de grande ampleur.

L’un des principaux points forts des archives visuelles et sonores compilées dans 11 septembre : au coeur du chaos est sans aucun doute la retranscription de l’atmosphère d’incompréhension, d’impuissance et de panique qui régnait sur les lieux, plongés dans l’obscurité d’un nuage de cendres après l’effondrement des tours. Des échanges enregistrés entre les équipages, les sauveteurs, les témoins, les victimes et les survivants complètent par ailleurs ce tableau funeste et saisissant.

Le documentaire The Anthrax Attacks, qui mêle des entrevues exclusives et des séquences scénarisées, revient pour sa part sur la complexe enquête du FBI classée en 2008 dans l’affaire des enveloppes contaminées au bacille du charbon. Dans une ère ultraparanoïaque postattentats, le bioterrorisme tourmente cette fois les États-Unis : rappelons qu’à l’époque, cinq Américains sont morts et une quinzaine d’autres ont été blessés après avoir été pris pour cibles, une semaine après le 11 Septembre.

Rémi-Pierre Paquin sait recevoir

La rentrée de Rémi-Pierre Paquin est bien occupée. Le comédien est en effet la tête d’affiche de deux nouvelles émissions qui explorent les saveurs et l’art de vivre du Québec. Dans le docufeuilleton Au chalet de Rémi, il reçoit ses proches et leur fait découvrir sa Mauricie natale, à laquelle il est encore très attaché, en leur proposant diverses activités locales en compagnie de sa famille. Si dans le premier épisode, Patrice Robitaille découvre les joies de la pêche, du coupage de troncs à la tronçonneuse et du vélo en tandem, une dizaine d’autres invités, comme Julie Le Breton, Pier-Luc Funk et Catherine Brunet, sont attendus au Chalet de Rémi pendant toute la saison.

Dans À boire et à manger, Rémi-Pierre Paquin s’entoure cette fois de l’animatrice Vanessa Pilon et de la créatrice culinaire Lindsay Brun pour faire découvrir la gastronomie québécoise aux spectateurs et à leurs convives. Le trio sillonne les quatre coins de la province à la recherche des meilleurs produits et des plus succulents accords. Alors qu’ils visitent quelques-unes des 1500 exploitations fermières de Lanaudière, Catherine Trudeau et Benoît McGinnis, les premiers participants à l’émission, partent en effet à la recherche de la porchetta parfaite et d’asperges violettes tout en se dévoilant, le temps d’un repas.

« Et maintenant… » : le dire, et peut-être guérir Ils sont cinq : Marie, Caroline, Valérie, Stéphane et Paul. Cinq adultes qui ont subi une ou des agressions sexuelles à un très jeune âge et qui ont trouvé le courage de les dénoncer, un jour. Dans le documentaire Et maintenant…, ils racontent leur histoire à l’actrice (et porte-parole de la Fondation Marie-Vincent, qui soutient les enfants et adolescents victimes de violence sexuelle) Mélissa Désormeaux-Poulin. De la réalisation de la teneur des crimes qu’ils ont subis à la dénonciation, pas toujours adéquatement reçue par leur entourage, jusqu’aux efforts pour sortir du marasme et peut-être espérer trouver le chemin de la guérison. Un documentaire poignant et utile.

