Lise Beauchamp, hautboïste renommée, est décédée

Hautbois solo à l’Orchestre Métropolitain (OM) et à l’Orchestre symphonique de Laval (OSL), la musicienne était considérée comme « l’une des meilleures hautboïstes au Canada », selon un communiqué de l’OM. Son décès, annoncé aujourd’hui, a suscité de vives réactions dans la communauté musicale québécoise.

« Lise était l’âme de l’Orchestre. Elle a répandu son amour de la musique, le sens du don de soi pour la musique. Je crois qu’elle fait partie des très rares musiciennes dans le monde à avoir touché autant de gens, par son jeu et son enseignement, ainsi que sa façon d’incarner la vie musicale », a déclaré Yannick Nézet-Séguin, directeur artistique et chef de l’OM.

Isabelle Brien, responsable des relations publiques à l’OM, a affirmé que tout l’orchestre était affligé ce soir : « La nouvelle a jeté tout le monde à terre. » Alain Trudel, ancien directeur artistique de l’OSL, a quant à lui écrit sur Facebook : « Tu nous quittes trop tôt, mais tu restes dans mon coeur à jamais. »

« Elle nous a vraiment touchés par sa gentillesse et son sourire. Elle incarnait parfaitement le métier de musicien au Québec, dans tout : dans sa rigueur, sa bienveillance et sa passion », affirme quant à elle Sonia Gratton, ancienne élève de Lise Beauchamp et hautboïste.

Lise Beauchamp est devenue hautbois solo à l’OM et à l’OSL en 1993. Elle avait occupé cette même fonction précédemment, dès 1988, à l’Orchestre philharmonique de Mexico. Très prolifique, elle avait également été invitée par Les Violons du Roy, I Musici de Montréal, l’Orchestre de chambre McGill (maintenant l’Orchestre classique de Montréal) et l’Orchestre baroque de Montréal.

L’illustre hautboïste aurait également participé à l’enregistrement « d’une soixantaine de disques », selon l’OM. Le site Internet du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec rapporte qu’elle a notamment collaboré avec Daniel Bélanger et Coeur de pirate.

Non seulement musicienne, mais aussi pédagogue, Lise Beauchamp enseignait au Conservatoire de musique de Montréal et à la Faculté de musique de l’Université de Montréal depuis près de 20 ans.

C’est d’ailleurs au Conservatoire de Montréal, en 1985, qu’elle avait obtenu son diplôme d’études supérieures et ses premiers prix en hautbois et en musique de chambre. Elle a ensuite fait une maîtrise à la célèbre Juilliard School of Music, à New York, en 1990.

Dans une entrevue avec Le Devoir, en 2019, Lise Beauchamp avait souligné la passion de la relève québécoise en musique classique, ainsi que l’apport de Yannick Nézet-Séguin à l’OM : « Nos élèves sont nourris non seulement par notre jeu, non seulement par l’espoir de faire partie du bal, un jour, mais aussi par la richesse de ce que Yannick apprend lui-même et apporte. Ce sont des vases communicants. »

Sa soeur, Danielle Beauchamp, encourage les proches et les admirateurs de Lise à « laisser un don à la Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas » pour l’honorer, rapporte Isabelle Brien.