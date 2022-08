«Malentendu» au Musée des beaux-arts de Montréal

Un professeur d’histoire de l’art au Cégep Marie-Victorin, à Montréal, a récemment contacté le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) afin d’y emmener ses étudiants pour une visite de groupe en septembre, mais on lui a répondu d’attendre à octobre, où les visites de groupes d’étudiants postsecondaires deviendraient payantes. Il a donc lancé une pétition pour contester le projet de tarification du musée.

« Suite au lancement de ma pétition, le musée m’a finalement proposé de visiter l’exposition gratuitement avec mes étudiants en septembre, mais j’ai d’autres collègues à qui on a dit que ce n’était pas possible, et d’attendre à octobre », précise Christophe Scott, peintre et historien de l’art. Sa pétition, lancée il y a moins d’une semaine, cumule plus de 450 signatures.

Contacté par Le Devoir, le musée répond qu’il s’agit d’un « malentendu » et qu’aucun « changement à la tarification des groupes n’est prévu ». De son côté, M. Scott affirme que ses collègues attendent des réponses, alors que certains se font refuser l’accès à des visites gratuites pour septembre : « Le milieu de l’enseignement attend encore une réponse claire et officielle sur le fait que ça va rester gratuit. »

D’ailleurs, le dernier message qu’a reçu M. Scott de la part du musée, il y a trois jours, indiquait qu’une « nouvelle procédure et tarification sont à venir pour les réservations de groupes ».

« Beaucoup d’étudiants ne sont jamais allés au musée de leur vie, c’est important qu’ils aient accès aux collections encyclopédiques de l’institution, uniques au Québec », soutient M. Scott.

Le professeur insiste également sur la précarité financière de ses étudiants et des écoles : « Certains étudiants proviennent de milieux défavorisés […], et les écoles, les cégeps notamment, ont souvent de la difficulté à trouver des fonds pour toutes sortes d’activités culturelles. »

« Réduire l’accès aux jeunes » depuis quelques années

M. Scott dénonce également « un ensemble d’autres moyens mis en place au cours des dernières années afin de réduire l’accès aux collections permanentes du MBAM aux jeunes de moins de trente ans et aux étudiant.e.s de tous âges », tel qu’écrit dans sa pétition.

En effet, depuis 2019, les expositions issues de la collection permanente du musée ne sont gratuites que pour les 0 à 20 ans, alors qu’entre 2014 et 2019, les jeunes de 30 ans et moins y avaient accès gratuitement. « Ça fait plusieurs années que s’opèrent des changements en ce sens », soutient M. Scott, qui a d’ailleurs été préposé à l’accueil au musée, entre 2016 et 2018, pendant ses études.

Rappelons que jusqu’en 2014, la collection permanente du MBAM était même gratuite pour les visiteurs de tous les âges. Aujourd’hui, l’accès au musée pour les 31 ans et plus coûte 24 $, alors que les 21 à 30 ans y ont accès pour 16$. La tarification demeure toutefois « sujette à changements sans préavis », indique le musée sur son site web.