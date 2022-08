Les flâneurs

Histoires à gravir debout

L’an dernier, ESCALE récoltait 1001 histoires liées aux escaliers de Québec, semées par les promeneurs qui fréquentent ces traits d’union entre la basse et la haute ville. Cinq de ces confidences ont germé en mots et en musique grâce à des artistes locaux. Jusqu’au 18 septembre, ESCALE invite à les découvrir en braquant son téléphone sur les codes QR situés au pied et à la tête de cinq escaliers. Une manière originale et littéraire d’entendre ces fragments toujours intimes, parfois historiques, de l’histoire de la capitale, racontés par le vécu de ceux et celles qui la font vibrer.