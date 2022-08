«Emilie Mayer», S. Schwerin, M. Rohde

Suite de l’exploration de l’oeuvre d’Emilie Mayer (1812-1883), compositrice dont le style évoque Schubert, Mendelssohn ou Weber. Mayer avait un remarquable talent, mais ne trouvait pas à se faire éditer parce qu’elle était une femme. Deux points confirmés par ce CD : la musique de Mayer a autant d’intérêt que celles de Louise Farrenc, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn ou Florence Price, qui attirent les regards, et il est grand temps que Mayer trouve son « Yannick ». On rappellera qu’avant Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre de Philadelphie, Florence Price était défendue par le très modeste orchestre de Fort Smith ! C’est encore le cas, relativement, pour Mayer et après Bremerhaven (Hänssler), voici Schwerin dans un programme qui reprend, avec légère plus-value, la superbe Symphonie no 3 « Militaire » dans un couplage plus intéressant avec des ouvertures d’une dizaine de minutes qui pourront servir d’entrée à la compositrice dans le milieu du concert. C’est très facile à associer à n’importe quel concerto de Schumann, Mendelssohn ou Bruch.

Emilie Mayer ★★★ 1/2 Classique 4 ouvertures, Symphonie militaire, S. Schwerin, M. Rohde, MDG 901 2239-6