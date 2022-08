«Three Thousand Years of Longing»: la savante et le génie

Après le triomphe surprise en 2015 de son Mad Max: Fury Road (Mad Max. La route du chaos), on attendait avec impatience le nouveau film de George Miller, cinéaste australien cultivant une certaine rareté : à peine une dizaine de longs métrages en 40 ans de carrière.

Le voici donc de retour après un hiatus de sept ans avec le bien nommé Three Thousand Years of Longing (Trois mille ans à t’attendre), dévoilé à Cannes plus tôt au printemps. Tilda Swinton et Idris Elba s’y livrent un intrigant, mais à terme frustrant, pas de deux philosophico-romantico-surnaturel.

Le film s’ouvre avec la voix de Tilda Swinton, qui incarne Alithea. Narratrice de sa propre existence, Alithea relate comment sa vie prit des allures de conte lors d’un voyage à Istanbul.

Narratologue renommée, Alithea a été invitée dans la métropole turque afin d’y donner une conférence sur l’importance des histoires dans l’Histoire : un passage captivant.

Or, après avoir acheté un vieux flacon dans le grand bazar, Alithea a la surprise d’en voir surgir un (très sexy) djinn. Aussitôt, le génie l’informe qu’il peut exaucer trois de ses souhaits.

Hélas pour le djinn, Alithea, en raison de son champ d’expertise, connaît toutes les histoires, contes, légendes et mythes — et par conséquent tous les pièges inhérents à ce genre d’exercice. S’ensuit une assez passionnante discussion entrecoupée de récits dans le récit, alors que le djinn raconte à Alithea ses précédentes (més)aventures terrestres.

Cette dernière y va, elle aussi, de réminiscences, mais somme toute peu.

L’action et la parole

Ce parti pris aurait pu créer un déséquilibre, mais il est en l’occurrence conséquent avec la nature des personnages. Ainsi, le djinn est une entité qui agit, exécute, et on se familiarise avec lui dans l’action, à l’occasion de moult retours en arrière.

À l’inverse, Alithea est, de son propre aveu, un être cérébral. Elle réfléchit, émet des hypothèses, déduit, et c’est à travers la parole qu’on la découvre.

Même contraste en ce qui a trait aux lieux principaux : le passé rime avec palaces, décors et costumes opulents, tandis que le présent a pour écrin une chambre d’hôtel aseptisée.

Concertée, la mise en scène réserve ses grands déploiements aux péripéties du djinn et se fait relativement discrète avec Alithea. Quoique le cinéaste, qui a parfois la main lourde avec les effets spéciaux, recourt d’emblée à une stylisation marquée : angles prononcés, saturation chromatique, fausses coupures (match cuts) au montage…

Graduellement, le film devient uniformément baroque, développements et factures épousant les élans fusionnels des deux protagonistes. À cet égard, tout attendu soit-il, le virage romantique s’avère abruptement négocié. Miller demeure en outre bizarrement froid sur ce front ; désir et sensualité demeurent théoriques.

Trop classique

Sans surprise toutefois, Tilda Swinton et Idris Elba sont excellents, offrant une subtilité et des nuances bienvenues. Hélas, le scénario coécrit par le réalisateur et Augusta Gore, qui s’inspire d’une nouvelle de l’autrice A.S. Byatt, manque d’audace, en dépit du sujet. Avec une héroïne narratologue, la structure en chapitres est trop classique ; la structure ne devient jamais réellement gigogne.

Quant aux concepts décrits, ils appelaient à des fulgurances vertigineuses, lesquelles ne se matérialisent guère. Dans le genre métanarratif, Le conte des contes, de Matteo Garrone, voire Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, d’Emmanuel Mouret, étaient plus concluants.

Autre bémol : la mythologie interne du film se révèle plutôt brouillonne. Peut-être est-ce l’abondance récente de séries fantastiques aux univers complexes, mais on est désormais habitués à davantage de rigueur en la matière.

Touche-à-tout, Miller a déjà tâté de la fantaisie, en 1987, avec The Witches of Eastwick (Les sorcières d’Eastwick). Ce qui aurait pu être un grand film (Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer et Jack Nicholson, excusez du peu) s’était soldé par un très bon film : c’était déjà ça.

En l’état, Three Thousand Years of Longing est simplement bien : intéressant et agréable à l’oeil, mais inabouti.

Trois mille ans à t’attendre(V.F. de Three Thousand Yearsof Longing) ★★★ Fantaisie de George Miller. Avec Tilda Swinton, Idris Elba. Australie–États-Unis, 2022, 106 minutes.En salle.