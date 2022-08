Un 12 août gagnant pour le livre québécois

L’initiative « J’achète un livre québécois », le 12 août dernier, s’est avérée une fois de plus très lucrative cette année pour les librairies indépendantes. Les ventes de livres québécois ont été multipliées par sept par rapport à la normale.

Selon les chiffres de la Banque de titres de langue française (BTLF), il s’est vendu dix fois plus de romans québécois le 12 août 2022, cinq fois plus de livres jeunesse et de bandes dessinées en comparaison avec une journée normale. En tout et partout, 80 % des livres vendus le 12 août dans les librairies indépendantes étaient des ouvrages édités au Québec, une proportion qui ne dépasse pas les 50 % habituellement.

Créée en 2014 alors que les ventes de livres québécois connaissaient un déclin, l’initiative « J’achète un livre québécois », qui se déroule depuis tous les 12 août depuis, porte donc ses fruits. Avec des ventes qui ont bondi de 634 % par rapport à la normale, l’édition 2022 a été quelque peu moins bénéfique pour les libraires indépendantes que celle de l’année dernière. Le 12 août 2021, alors que la littérature québécoise connaissait un regain de popularité inespéré à cause de la pandémie, la demande pour le livre québécois avait crû de 672 % en une journée.

Avec le retour à la normale et la reprise des autres activités culturelles, certains libraires craignaient une baisse beaucoup plus marquée cette année, ce qui ne s’est finalement pas produit.

L’intérêt pour la littérature d’ici s’est maintenu grâce à plusieurs nouveautés, entre autres Une femme extraordinaire de Catherine Ethier, le roman le plus vendu en magasin le 12 août dernier. Selon des données parues plus tôt la semaine dernière, l’autrice et chroniqueuse à Radio-Canada était également en tête des ventes sur le site LesLibraires.ca, le 12 août dernier.

Comme sur le site, Mille secrets mille dangers d’Alain Farrah, qui sera prochainement adapté au cinéma, occupe la deuxième position des ventes en magasin. Le nouveau Mélasse de fantaisie de Francis Ouellet complète le podium.