Il n’est ni historien ni politologue, et même pas spécialiste de la Russie, mais l’immense traducteur André Markowicz croit que l’image du pays et de sa culture a été salie pour longtemps. Dans ce court pamphlet au titre provocateur, l’auteur prend acte, à chaud, des conséquences de l’agression de février 2022 contre l’Ukraine et de tous les crimes de guerre commis par l’armée russe. Et si « l’électrochoc provoqué par le désastre ukrainien arrivait, en Russie, à réveiller les consciences, et à changer l’Histoire russe ? », se demande-t-il. Pour arriver à ses prophéties, Markowicz nous fait traverser à toute vitesse trois siècles d’histoire russe, de Pierre le Grand jusqu’à Poutine, produit frelaté de « l’appareil du KGB et de la mafia ». Estimant que le régime de Poutine est aujourd’hui devenu la « honte de la Russie », il exhorte les Russes à passer de Dostoïevski à Tchekhov : c’est-à-dire à voir la réalité concrète, humaine et quotidienne à la manière de l’auteur de La cerisaie, et à rejeter une fois pour toutes « le mensonge de l’épopée ».

Et si l’Ukraine libérait la Russie ? André Markowicz, Seuil « Libelle », Paris, 2022, 60 pages