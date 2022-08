Les flâneurs

De pois et de fureur

Née avant-guerre, en 1929 (un an après Andy Warhol), et toujours de ce monde, la Japonaise Yayoi Kusama n’est pas seulement la reine du pop art et de l’art contemporain : elle entraîne les spectateurs dans sa psyché schizophrène. Et dans ses célèbres citrouilles, les pois et les cercles qui tournoient, une nature réinventée, les salles de miroirs infinis créant les vertiges… À Montréal, la Fondation PHI a été débordée cet été par l’affluence devant l’expo gratuite qui lui est consacrée, mais celle-ci roule jusqu’au 15 janvier. Peu d’oeuvres au menu, mais elles fascinent.