Décès du poète et éditeur Alain Horic

Arrivé à Montréal en 1952, à l’âge de 23 ans, l’éditeur et poète bosniaque Alain Horic s’impose rapidement dans le milieu littéraire québécois, notamment en devenant dès 1955 un proche collaborateur de Gaston Miron (1928-1996), qu’il rencontre par l’entremise d’Andrée Maillet, aux éditions de l’Hexagone.

En 1961, il rejoint Miron, Paul-Marie Lapointe, Louis Portugais et Michel van Schendel à la direction de cette maison initialement dédiée à la poésie. À partir de 1964, Miron et Horic en sont les seuls directeurs.

Dès 1981, à la retraite de Miron, Horic en tient seul les rênes jusqu’à sa vente à Sogides en 1991, puis dirige le comité d’édition de 1991 à 1996. Il a également remplacé Gérald Godin à la revue Parti pris lorsque ce dernier avait fait le saut en politique en 1976 et a contribué, toujours avec Gaston Miron, à la fondation des Herbes rouges, maison d’édition de François et Marcel Hébert, en 1978.

Le parcours du combattant

Né le 3 janvier 1929 dans le village de Kulen Vakuf, aujourd’hui dans l’actuelle Bosnie-Herzégovine, de parents commerçants, Alain Horic a 16 ans lorsqu’il quitte son pays pour rejoindre la Légion étrangère, juste après la Seconde Guerre mondiale. Déployé en Indochine, celui qui a appris le français durant son cours classique obtient le grade de caporal à l’école des sous-officiers. Par la suite, il est envoyé au dépôt de Marseille et obtient sa citoyenneté française.

En mars 1951, il s’installe à Paris où il est embauché à l’usine Citroën, et devient étudiant libre à la Sorbonne. C’est à cette époque qu’il découvre le syndicalisme tandis qu’il est délégué syndical et rédacteur du journal L’ouvrier croate. En février 1952, il immigre au Québec et travaille comme commis chez Dupuis Frères ; lors du déclenchement de la grève, il rencontre Michel Chartrand, qui lui présente Michel Rivard, père de Jacqueline Rivard qu’il épouse en décembre de la même année et avec qui il aura quatre enfants.

Arrondissant ses fins de mois en vendant ses poèmes dans des revues et journaux spécialisés, il suit différentes formations avant d’obtenir une maîtrise en littératures slaves à l’Université de Montréal. En parallèle de sa carrière d’éditeur, il publie quelques recueils de poésie, dont L’aube assassinée (Erta, 1957), Blessure au flanc du ciel (L’Hexagone, 1962) et Les coqs égorgés (L’Hexagone, 1972).

Avec Paul Chamberland, France Théoret, sa deuxième femme dont il divorcera dans les années 2000, et Pierre Vallières, il signe La Bosnie nous regarde (Publications du Quartier Libre, 1995). Par ailleurs, Horic a participé à la formation du Comité solidaire Québec/Bosnie, actif de 1992 à 1996.

Dans l’ombre de Miron

En 2004, Alain Horic fait paraître Mon parcours d’éditeur avec Gaston Miron (L’Hexagone), « où flotte parfois une légère odeur de règlements de comptes » et « prend souvent des allures de procès-verbal tatillon », comme le notait Christian Desmeules dans nos pages.

En 2012, soit un an après la parution de la biographie Gaston Miron — La vie d’un homme, Alain Horic intente une poursuite contre l’auteur Pierre Nepveu et les Éditions du Boréal pour atteinte à sa réputation, en plus de réclamer 500 000 $. Selon lui, le biographe l’a dépeint « comme une personne affairiste et belliqueuse ayant profité de l’amitié et de la naïveté de Miron ».

En 2016, la juge Chantal Chatelain conclut que « l’interprétation historique que propose Pierre Nepveu de la vie de Gaston Miron ne contient aucun propos diffamatoire à l’égard d’Alain Horic ». L’année suivante, Alain Horic se désiste de sa demande à la Cour d’appel contre le jugement de la Cour supérieure pour préserver sa santé. S’étant retiré de l’édition depuis une trentaine d’années, l’homme de lettres s’est éteint le 21 juillet 2022.