«La Walkyrie» de Wagner en apothéose

Le Festival de Lanaudière 2022 s’est conclu avec deux concerts de l’Orchestre Métropolitain dont, samedi, un 1er acte de La Walkyrie de Wagner entrant directement au panthéon de l’histoire du plus grand rassemblement classique au Canada.

Lanaudière 2022 restera comme le festival des sommes. Une somme d’efforts, de projets conçus, reportés et enfin concrétisés ; une somme de concerts visant à restituer l’aura internationale de la manifestation ; une somme de défis pour faire venir et entrer des artistes étrangers au pays ; une somme de frustrations, enfin, devant la réponse assez molle des spectateurs face au luxe de l’offre.

Distribution exemplaire

Le répondant populaire était là, heureusement, s’agissant de la venue de Yannick Nézet-Séguin avec deux très beaux programmes en cette dernière fin de semaine : l’association d’une suite de Pelléas et Mélisande de Debussy et du 1er acte de La Walkyrie, samedi, puis, dimanche, la venue d’Hélène Grimaud dans le Concerto de Schumann, entouré d’oeuvres de Fanny et Felix Mendelssohn.

Le 1er acte de La Walkyrie était un événement très attendu. Travaillant par étapes son futur Ring au Met, Yannick Nézet-Séguin a déjà rodé L’or du Rhin avec grand succès avec l’Orchestre de Rotterdam il y a quelques mois.

Le miracle de la soirée lanaudoise semble simple : Christine Goerke en Sieglinde, Brandon Jovanovich en Siegmund et Franz-Josef Selig en Hunding, une affiche pour le Metropolitan Opera, devant nous, sans l’embarras d’une mise en scène. L’impérial Selig, c’est on ne peut mieux dans son registre vocal de basse wagnérienne. Goerke, en Sieglinde, intériorise tout le parcours de son personnage, entraînant peu à peu avec elle Jovanovich, initialement plus sur le mode « opéra en concert ». La solidité de Jovanovich, l’intelligence du dosage vocal et des inflexions de Goerke ont la suavité et « tendre émotion » de l’hydromel que Sieglinde sert à son frère.

Bien au-delà de la « tendre émotion », la direction de Yannick Nézet-Séguin est aussi fascinante que l’ont décrit les commentateurs parisiens pour Rheingold. Il faut comprendre que dans Wagner, l’orchestre ne ponctue pas les interventions des chanteurs. À travers une imbrication de leitmotiv, il est le « moteur anticipatif » de l’action et du drame. Il y a donc une manière de gérer, organiquement, le souffle. Celui-ci est soit haletant, soit en suspens, mais il est permanent.

Il existe des moments clés, comme la fin de la 2e scène (avant que Hunding n’aille se coucher) et le début de la 3e, remplis de narration à l’orchestre, que le chef et ses musiciens ont habité de tension, y compris dans la patience quand il le fallait.

Une soliste attendue

Le Métropolitain, qui a absorbé plusieurs programmes en quelques jours, a d’ailleurs été magistral (vents !) au grand bonheur de son chef. Ceux qui veulent voir à quel point c’était bon disposent de la vidéo sur medici.tv et peuvent aller écouter en comparaison sur la plateforme de leur choix la version enregistrée dans des conditions similaires par le « fameux » Simon Rattle en 2019 avec l’Orchestre de la Radio bavaroise…

Ce que Yannick Nézet-Séguin démontrait dans Wagner, ce « sens organique du grand tout », lui était bien utile dans Debussy, qui mettait au défi le sens coloriste et le moelleux des textures. La « suite de Pelléas » est devenue un immense terrain de jeu. Debussy s’était opposé au fait d’extraire de la musique de l’opéra. Erich Leinsdorf l’a fait en 1946, Marius Constant aussi, en faisant doubler les voix par des instruments, Abbado a délayé la « suite Leinsdorf » (c’est apparemment ce que nous avons entendu), René Koering a fait la sienne et a tout chamboulé, Jonathan Nott a tout agrandi. Notre meilleure expérience fut la suite d’Alain Altinoglu, sous sa direction, présentée à l’OSM en 2018, une commande de Durand, l’éditeur de Debussy. L’expérience de samedi, quelle qu’elle fût, était suave mais lénifiante.

Changement de décor dimanche avec Schumann et les Mendelssohn, et la venue d’Hélène Grimaud dans le Concerto de Schumann qu’elle avait annulé en décembre 2018.

Le chef venait de diriger il y a un mois Beatrice Rana dans le Concerto de Schumann avec l’Orchestre de chambre d’Europe lors d’un concert filmé à Baden-Baden. Hélène Grimaud lui a offert une expérience fort différente, un concerto appassionato, avec une relance permanente des tempos, un discours clair, fluide, plutôt léger face à l’affectuoso confident et chaleureux de l’Italienne.

La comparaison fut fascinante : des confidences échangées d’un côté de l’Atlantique, une conversation libre, très stimulante, à l’amphithéâtre (2e mouvement). Sur un piano Yamaha limpide mais un peu froid, manquant de moelleux dans le bas médium, la pianiste française a joué sur de forts contrastes dans le 1er volet et emporté le 3e mouvement dans une irrésistible bourrasque.

Dans la partie symphonique, Yannick Nézet-Séguin a tout d’abord ressuscité une ouverture de Fanny Mendelssohn, dont le 2e thème rappelait l’ouverture du Songe d’une nuit d’été composée par son frère cinq ans auparavant. Il a enfin conclu ses deux concerts en emportant d’un souffle (tous les mouvements enchaînés attacca) une Écossaise de rêve, plus libre, inventive et chantante que dans son enregistrement DG. Rien n’est pire dans Mendelssohn que l’épaississement des textures et les relâchements de tensions. Nézet-Séguin n’a jamais relâché un souffle unitaire ardent, stylistiquement très juste.

Conclusion idéale pour le Festival, avec un niveau orchestral de la part de l’Orchestre Métropolitain qui n’en finit pas d’étonner.

Festival de LanaudièreConcerts de clôture Debussy : Pelléas et Mélisande (suite). Wagner : Die Walküre (1er acte). Christine Goerke, Brandon Jovanovich, Franz-Josef Selig. Fanny Mendelssohn : Ouverture. Schumann : Concerto pour piano. Mendelssohn : Symphonie n° 3. Orchestre Métropolitain, Yannick Nézet-Séguin. Amphithéâtre Fernand-Lindsay, samedi 6 et dimanche 7 août. Concert de samedi enregistré par medici.tv.