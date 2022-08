Les flâneurs

Identités héritées

Dans There Was and There Was Not, récit de son voyage en Turquie et en Arménie, l’Américaine d’origine arménienne Meline Toumani explore ses racines tout en tentant de leur donner un sens qui lui est propre. Sur le sol turc, théâtre de la déportation et du massacre de nombreux Arméniens pendant le génocide arménien, elle explore avec intelligence les thèmes de l’identité, du conflit et des traumatismes de l’Histoire. Un récit honnête, courageux et enrichissant d’une quête qui résonnera chez tout lecteur portant en lui de telles blessures.