Mais as-tu lu Proust?

« Montréalais de naissance, pur produit urbain », Patrice n’aurait jamais pensé quitter sa bouquinerie pour aller s’installer à Clova, un coin isolé du Québec. Et pourtant, le décès de sa femme puis de son frère, dont il hérite d’une maison, le pousse à changer de vie, n’étant plus capable de supporter la charge d’avoir pignon sur rue. Il continue donc son métier, mais sur la Toile uniquement, où il discute avec sa constellation de clients de trains et de poésie. Puis une femme vient bousculer sa vie. Pas la femme prévue ni dans le sens sous-entendu. Plutôt une vieille femme mourante, pour tout dire. Patrice a beau avoir quitté ses livres de la métropole, son goût pour les histoires est insatiable. Il s’y fera de nouveaux amis, dont l’un qui refuse de s’adonner à la lecture de Baudelaire, de peur de trop s’élever intellectuellement. Il y aura aussi Marthe, cette boulangère charitable. Avec eux et cette histoire d’aînée souffrante, Patrice apprend à vivre sa solitude. Je n’ai jamais lu Baudelaire. Nouvelle au bout du rail s’inscrit dans l’univers du roman À train perdu de Jocelyne Saucier, autrice de cette nouvelle qui file.

Je n’ai jamais lu Baudelaire ★★★ Jocelyne Saucier, Éditions XYZ « Draisine », Montréal, 2022, 64 pages