Le passage obligé des ovations debout

Après le silence lourd et pesant que la pandémie a forcé sur les salles de spectacle du Québec — et une série d’allègements qui ont généré leur lot de frustrations (parlez-en aux artistes, mais aussi aux techniciens et aux employés de billetterie) —, un semblant de normalité s’est installé dans le monde des arts vivants. Alors que l’on croyait que beaucoup de choses changeraient après ce traumatisme collectif, certaines « traditions » persistent, comme celle de l’ovation quasi systématique devant une pièce de théâtre, un concert ou un opéra. Ce phénomène est-il purement québécois ? Profondément actuel ? Symbole d’un certain conformisme ? Le Devoir s’est penché sur la question.

« Le public québécois doit comprendre la signification d’une ovation debout. Il n’y a pas un spectacle présenté à Québec, qu’il soit génial ou pourri, qui n’a pas droit à son ovation. Si j’étais sur scène, je trouverais étrange que peu importe l’intensité de la performance, l’envie ou non d’y être, la qualité du texte, de la mise en scène et de la technique, invariablement le public se lève à la fin du spectacle. […] Tout comme le pourboire à la fin d’un repas, la charge des applaudissements devrait lancer un message à la troupe. Faire de l’ovation debout une convention, une étape inévitable dans la tâche du spectateur, démontre combien incultes nous sommes. » Cette lettre d’opinion, signée Jean-François Gosselin et publiée en 2002 dans les pages du journal Le Soleil de Québec, aurait pu, selon plusieurs observateurs, avoir été écrite… cette année.

Le jugement peut même sembler sévère, mais il traduit un phénomène persistant dans certains lieux culturels, où l’ovation serait une figure imposée. C’est ce que constate encore Pierre-Alexandre Buisson, collaborateur àBible urbaine et gestionnaire de communauté chez Hydro-Québec, qui écume les salles de théâtre montréalaises avec un mélange de ravissement et de lassitude — « surtout en fin de saison, alors que les pièces sont moins bonnes ».

Pour celui qui, avant la pandémie, a vu son voisin de siège se lever d’un bond après avoir dormi pendant toute une représentation, l’ovation semble une façon « de ne pas subir le jugement de ceux qui sont déjà debout, tandis que d’autres ne veulent pas vexer les artistes en restant assis ». Et il y a, selon lui, une forme de mimétisme qu’il n’hésite pas à comparer à la ruée sur le papier de toilette dans les épiceries au début de la pandémie ! « C’est un effet d’entraînement facile à voir lorsque l’on est assis dans le fond de la salle : les premiers à se lever amorcent le mouvement », affirme Pierre-Alexandre Buisson. Une manière, selon lui, d’imposer ses goûts en manifestant bruyamment son enthousiasme.

Je me lève, donc je suis

Fabien Loszach apporte quelques nuances. Publicitaire et chroniqueur à l’émission Moteur de recherche d’ICI Première, il a écrit en 2008 dans les pages de la revue Inter une fine analyse de l’ovation debout intitulée « L’ovation excessive : la médiocratie en marche ? ». À son arrivée au Québec, au début des années 2000, ce Français d’origine avait été quelque peu décontenancé par cette pratique, et il avait senti le besoin d’approfondir le phénomène, particulièrement sous un angle historique.

« Dans le théâtre élisabéthain [principalement à Londres, entre 1562 et 1642, avec William Shakespeare comme auteur emblématique de cette période], les spectateurs criaient, parlaient, interrompaient les acteurs et leur demandaient de rejouer certaines scènes », souligne Fabien Loszach. Voilà tout un contraste avec les tenants de la culture humaniste classique, « conçue comme une formation intellectuelle qui vous permet de sortir de l’état animal, de vous arracher à l’irrationalité : c’est une manière d’élever le corps ».

Cette conception était largement dominante jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, mais l’arrivée massive des baby-boomers (hé oui, encore eux) va faire basculer cette retenue.

Deux mouvements ici se recoupent : la démocratisation de la culture, mais aussi l’émergence d’une culture populaire, qui se répand autant par la présence massive de téléviseurs que par l’arrivée des icônes musicales planétaires — d’abord Elvis Presley, et ensuite les Beatles.

« La génération du baby-boom a proposé une nouvelle attitude corporelle », souligne Fabien Loszach. Woodstock, pour ne prendre qu’un exemple festif parmi tant d’autres, fut à cet égard un véritable électrochoc. « Par contre, j’y vois davantage une manifestation de l’individualisme, une façon de dire : “Je pense que cette représentation est bonne, donc je me lève, j’assume mon choix… et je détiens une partie de la vérité !” À l’opposé, on aura compris que dans la culture bourgeoise, traditionnelle et aristocratique, la standing ovation est le summum de la vulgarité, parce que c’est justement le corps qui parle, pas l’esprit. »

Applaudis avec moi

Si Fabien Loszach a analysé le phénomène, Francis Ducharme, chargé de cours en études théâtrales à l’UQAM, reconnaît qu’il s’agit d’un sujet de discussion récurrent parmi ses collègues universitaires, tous partageant « des hypothèses, des théories » et une même exaspération.

Il remarque que cette manifestation s’est accentuée ces 15 dernières années, l’omniprésence de l’ovation entraînant à la fois « une sorte de dévaluation, et un phénomène d’inflation, comme une monnaie qui n’aurait plus du tout de valeur ».

Dans ce contexte, Francis Ducharme évite autant que possible les soirs de premières, trop souvent entouré de ce qu’il surnomme « le spectateur hypocrite, celui qui fait semblant d’être dans la communion ». Une communion à laquelle il refuse d’adhérer s’il considère que la performance ne la mérite pas. Cette posture — celle du spectateur assis seul dans son coin — s’apparente à de la dissidence, « et c’est parfois lourd à porter ». « J’ai souvent besoin de temps pour apprécier un spectacle », précise celui qui fréquente les salles montréalaises depuis l’adolescence, constatant la force de l’esprit grégaire québécois — et pas seulement dans le milieu théâtral, « une famille élargie qui fait preuve d’entraide et de solidarité ».

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il apprécie le travail du dramaturge Olivier Choinière (Jocelyne est en dépression, Venise-en-Québec, Jean dit), très critique à l’égard du grégarisme. « Il l’a d’ailleurs poussée très loin [la critique] dans Chante avec moi, d’abord à Montréal, mais surtout à Québec, où les acteurs revenaient sur scène tant et aussi longtemps que les spectateurs applaudissaient, un geste radical qui a donné lieu à de nombreux débats, car Choinière leur tendait un miroir. »

L’habitude semble bien ancrée dans certains lieux, d’après Pierre-Alexandre Buisson (« chez Duceppe, au TNM, et à l’Opéra de Montréal ») et Francis Ducharme (« au théâtre d’Aujourd’hui, où la fierté à l’égard des jeunes auteurs est très émotive »). Et elle s’alimente, toujours selon ce dernier, d’un discours critique moins robuste, en partie à cause de la crise des médias.

L’ovation ne risque donc pas de se dissoudre dans les lendemains parfois douloureux de la pandémie. Certes, plusieurs artistes ont plus que jamais besoin de nos accolades. Mais peut-être aussi d’un regard plus aiguisé ?