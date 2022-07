Grand-messe médiatique pour le pape François

Le pape atterrit à Québec. Le pape rencontre François Legault. Le pape demande pardon. Le pape sur les plaines d’Abraham. Le pape quitte la Vieille Capitale. Difficile de manquer la visite historique du pape François dans la province cette semaine alors que les médias en ont fait leurs choux gras. Mais l’événement méritait cette attention, estiment experts et observateurs, particulièrement satisfaits de la place qui a été accordée aux Autochtones dans le traitement médiatique.

« Ça peut être difficile pour certains d’entendre beaucoup parler du pape — et se faire rappeler les drames qui ont motivé sa visite —, mais il fallait en parler autant. C’était nécessaire », laisse tomber la militante innue Melissa Mollen Dupuis, qui est l’une des instigatrices du mouvement Idle No More au Québec.

Bien qu’elle soit présentement en visite dans la nation wet’suwet’en, en Colombie-Britannique, elle n’a rien manqué du passage du souverain pontife à Québec depuis mercredi. Atterrissage à l’aéroport Jean-Lesage, rencontre avec des représentants de l’État et des communautés autochtones, passage en papemobile sur les plaines, messe à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, discours et cérémonies religieuses : chaque activité du calendrier chargé du pape François a fait l’objet d’une vaste couverture médiatique.

Entre les émissions spéciales, les couvertures en direct, les comptes rendus en une des journaux, les textes d’opinion ou encore les nombreuses alertes mobiles, difficile d’ignorer sa venue. Même les médias étrangers se sont intéressés de près à l’événement, relayant des articles d’agences de presse quand ils n’avaient pas envoyé de journalistes sur le terrain.

« Chaque visite du pape, où que ce soit dans le monde, est toujours un événement très médiatisé. Mais là, c’était encore plus important parce que ce n’était pas juste une visite pastorale, mais politique. Le pape François est venu en personne s’excuser pour des crimes commis par l’Église », relève la professeure en sciences des religions à l’Université d’Ottawa Emma Anderson.

Rappelons que le pape François est venu au Canada pour présenter des excuses aux peuples autochtones pour les sévices qui leur ont été infligés pendant des décennies dans des pensionnats orchestrés par le gouvernement fédéral avec la complicité de l’Église. Il a également profité de ce séjour pour demander pardon à l’ensemble des victimes des violences sexuelles perpétrées par des prêtres et des religieuses.

Les temps changent

« C’est sûr qu’en plein creux de l’été, la visite du pape a été accueillie comme une bénédiction pour remplir les pages et nourrir les chaînes en continu. Parfois, c’était peut-être trop, et on n’en aurait certainement pas fait autant si c’était survenu à un autre moment de l’année », juge de son côté Patrick White, professeur de journalisme à l’UQAM.

S’il trouve que la couverture de la visite papale était parfois superficielle — elle était souvent « décrite comme un match de hockey » —, il note tout de même un effort de la part des médias afin d’en expliquer le contexte et de s’intéresser aux enjeux plus profonds qu’elle soulève. Par exemple : le rôle de l’Église dans les pensionnats pour Autochtones, le coût de la visite papale ou la place de la religion dans la société d’aujourd’hui.

Ce qu’il applaudit surtout, c’est la place qui a été donnée à des experts autochtones pour analyser les événements, mais aussi aux membres des Premiers Peuples qui ont pu exprimer leurs réactions et leurs critiques vis-à-vis de ces excuses tant attendues.

« Ce n’est pas une couverture médiatique parfaite, mais elle est meilleure que ce que j’aurais espéré il y a quelques années. On voit que ça évolue avec le temps, que les médias apprennent, s’adaptent. C’est encourageant », renchérit Melissa Mollen Dupuis. Ce changement, elle le voit bien sûr dans les médias spécialisés comme le site Espace autochtone de Radio-Canada, où elle tient une chronique depuis 2016. Mais aussi dans les médias traditionnels.

« Avant, on n’était juste pas dans les médias. Pour un tel événement, on aurait fait un survol en parlant des excuses du pape, en mentionnant qu’il a rencontré des communautés autochtones, et c’est tout. Pour une fois, on nous a vraiment fait de la place, on nous a tendu le micro », poursuit-elle.

Mais du travail reste à faire au sein du milieu journalistique, selon elle, pour atteindre une meilleure connaissance de ces communautés et ainsi mieux parler des enjeux qui les touchent. « Parfois, ça manquait de profondeur, de nuances. Certains journalistes commencent à parler de la “doctrine de la découverte” — que les Autochtones veulent révoquer —, alors que ça fait des années qu’on en parle. »

Elle souhaite également que les enjeux touchant les Autochtones ne soient pas jetés aux oubliettes dès l’instant où le pape quittera le Canada. « Il ne faut pas penser que parce qu’il s’est excusé, tout est réglé. Il y a encore beaucoup à dire », insiste Melissa Mollen Dupuis. « Il faut qu’on normalise les nouvelles autochtones et les voix autochtones dans les médias traditionnels. J’y crois. On va y arriver un jour », ajoute-t-elle.

Aux yeux de Jacques Kurtness, l’un des rares psychologues innus au Québec, la couverture d’un événement comme la visite papale relève davantage d’un numéro d’équilibriste qu’on peut le penser. « Je comprends qu’on en parle beaucoup, et c’est important d’en parler, mais c’est certain que les boucles médiatiques, comme on en voit sur les chaînes en continu, c’est comme gratter un bobo à peine cicatrisé. C’est sûr que ça va finir par saigner à nouveau », illustre-t-il.

Il explique avoir reçu davantage d’appels de membres de sa communauté dans les dernières semaines en raison de la venue du pape, qui a ravivé certains souvenirs et réveillé des traumatismes. « Moi-même, je me suis parfois coupé un peu des nouvelles. Au bout d’un moment, c’est trop. »

Plusieurs organismes de soutien en santé mentale ont aussi vu une augmentation des demandes d’aide de la part de victimes et de familles de victimes, dans la foulée de l’arrivée du pape François au pays. Services aux Autochtones Canada a notamment indiqué que depuis l’arrivée du pape au pays, la ligne de soutien en cas de crise du gouvernement fédéral, ouverte 24 heures sur 24, a reçu le double du nombre d’appels qu’elle traite habituellement.

