Will Smith présente des excuses pour sa gifle à Chris Rock

Plus de quatre mois après avoir asséné une gifle à l’animateur Chris Rock lors de la cérémonie des Oscar, Will Smith a diffusé vendredi une vidéo dans laquelle il présente des excuses.

L’acteur répond ainsi à des questions qu’il dit avoir reçues du public. Il affirme avoir beaucoup réfléchi au cours des derniers mois et avoir fait un travail sur lui-même. Il présente ses excuses à Chris Rock et indique avoir tenté de le joindre. Ce dernier aurait toutefois fait savoir qu’il n’était pas prêt à discuter de l’événement pour l’instant. Will Smith présente également ses excuses à la mère de Chris Rock, notant qu'il comprend avoir fait du mal à plusieurs personnes.

Rappelons que le 27 mars dernier, durant la soirée des Oscar, Will Smith s’était levé de son siège pour aller frapper Chris Rock après que celui-ci eut fait une blague sur sa conjointe Jada Pinkett, atteinte d’alopécie.



Il avait déjà présenté des excuses après l'événement.

Voyez la vidéo complète ci-dessous: