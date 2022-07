Les flâneurs

Le retour d’un rituel

Qu’est-ce qui peut bien rassembler un sanglant revenge movie coréen, une mise en scène onirique de Lars von Trier et un samouraï du New Jersey ? La série « Minuit au Parc », du cinéma du Parc bien sûr, qu’on est heureux de retrouver depuis quelques semaines. On y a déjà redécouvert le mystérieux Lost Highway de David Lynch et l’épopée queer postapocalyptique After Blue (Paradis Sale) de Bertrand Mandico, et on nous réserve de tout aussi belles trouvailles jusqu’à la fin de l’été. Des classiques de Wes Craven, Brian De Palma, Lars von Trier, Park Chan-wook et Jim Jarmusch sont au menu.