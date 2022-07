L’humour québécois se fait de plus en plus queer

Pendant presque tout le mois d’août, la 23e édition du ComediHa ! Fest-Québec réunira dans la Vieille Capitale, en salle comme en extérieur, pas moins de 200 artistes, parmi lesquels un nombre important d’humoristes queers rompus à l’exercice périlleux de faire rire tout en offrant des perspectives nouvelles, notamment sur le genre, l’identité et la sexualité.

La directrice générale de l’événement, Josée Charland, tenait à embrasser la vague d’humour queer qui déferle en ce moment, chez nous comme aux États-Unis ou en Angleterre : « La découverte de nouveaux visages et de styles inédits a toujours fait partie de nos objectifs, mais nous voulions cette année témoigner de l’ouverture actuelle à la diversité et rendre compte de la présence de plus en plus marquée de cet univers dans notre industrie. Pour atteindre différents publics, le plus large éventail possible, nous faisons en sorte que divers types d’humour soient réunis dans la programmation du ComediHa ! Fest. On vise le décloisonnement. »

Les propositions d’artistes queers auraient été plus nombreuses cette année que par le passé. « Plusieurs ont répondu à l’appel de projets du festival, explique la directrice. L’humour queer a ses codes et ses références, tout en étant très accessible. Le niveau d’engagement est généralement très élevé sur les différentes plateformes, et les gens relaient énormément ce type d’humour sur les réseaux sociaux. Dans une stratégie de développement de nouveau public, ça devient très intéressant. »

Mais quels sont justement ces codes et références qui distinguent l’humour queer ? Considérant le mot « queer » comme « un terme parapluie que les personnes dont l’orientation ou l’identité sexuelles ne correspond pas aux modèles dominants peuvent utiliser », l’Acadienne Coco Belliveau reconnaît que son humour est queer : « Il y a des intersections, précise-t-elle. Je ne pense pas que chacune de mes blagues rentrerait parfaitement dans cette catégorie, mais quand je parle de santé mentale, c’est filtré par mon expérience de personne queer, qu’on s’en rende compte ou non. »

Envisageant le queer comme « une identité, une contre-culture qui prône l’acceptation de tout individu en ne tenant pas compte de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle », la drag queen Mona de Grenoble (alias Alexandre Aussant) n’hésite pas à qualifier son humour de queer. « Bien que je fasse dans le salé, le trash et la satire, mon humour et les sujets que j’aborde diffèrent de ce qui se fait en ce moment. J’aime mettre en lumière l’écart entre ma réalité et celles, très hétéronormatives, qui sont implantées dans notre société. Le contraste entre les deux est souvent matière à faire des blagues particulièrement croustillantes. C’est de l’anecdote qui tire vers la comédie d’insultes. J’adore improviser avec le public dans un rôle de matante qui sent la crème de menthe à temps plein. »

Être queer, c’est être rebelle et antisystème. Je me reconnais dans ce terme et je l’aime beaucoup. Il y a une ouverture dans le mot “queer” qui permet de se libérer de la rigidité. Il inclut plusieurs expressions de genre et plusieurs identités.

Tranna Wintour interprète en quelque sorte le mot « queer » comme « un synonyme du mot “punk” ». « Être queer, explique-t-elle, c’est être rebelle et antisystème. Je me reconnais dans ce terme et je l’aime beaucoup. Il y a une ouverture dans le mot “queer” qui permet de se libérer de la rigidité. Il inclut plusieurs expressions de genre et plusieurs identités. Je ne considère pas mon humour comme étant consciemment queer, mais comme je suis une personne queer, par défaut, mon humour l’est aussi. Mon humour est personnel et introspectif. Tout ce que je raconte est basé sur mes expériences, mon point de vue et mon vécu. Ça vient de moi et c’est propre à moi. J’emploie un ton insolent, sarcastique et très décontracté. »

À découvrir Histoire de parfaire nos connaissances dans le domaine, nous avons demandé à nos interlocutrices de nommer des humoristes queers qui les inspirent, au Québec et ailleurs. Tranna Wintour a mentionné Sam Cyr, Mona de Grenoble, Anne-Sarah Charbonneau, Margaret Cho et Sandra Bernhard. Après avoir exprimé son vif engouement pour Tranna Wintour, Coco Belliveau a nommé Sam Cyr, Hannah Gadsby, Jessica Chartrand, Bob the Drag Queen et Tig Notaro. Finalement, Mona de Grenoble a mentionné Tranna Wintour, Anne-Sarah Charbonneau, Zach Poitras, Coco Belliveau, Sam Cyr et Bianca Del Rio. Vous savez ce qu’il vous reste à faire ?

Place à la relève

Pour expliquer le fait que les humoristes queers occupent une place de plus en plus grande, notamment au Québec, Coco Belliveau a une éclairante théorie politico-sociale qui correspond bien à son type d’humour : « Plus les gens en parlent, plus ils se rendent compte qu’ils ne rentrent pas parfaitement dans le moule, que certaines structures sociales les briment dans leur expression d’identité de genre. On se retrouve avec un public grandissant de gens qui se questionnent ou qui veulent trouver des gens qui leur ressemblent. »

Pour Mona de Grenoble, qui prépare son premier spectacle solo, la situation actuelle répond à un criant besoin de représentation : « La représentation est très importante dans les milieux culturels et les médias traditionnels. Non seulement pour normaliser la communauté auprès du grand public, mais surtout pour que la jeunesse queer puisse s’identifier à des modèles auxquels elle n’a pas eu accès pendant des années. Pour la communauté drag, Mado a commencé le travail il y a des années, et Rita Baga a tapé sur le dernier clou, mais pour la communauté queer en général, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Chaque lettre du sigle LGBTQIA2+ correspond à une diversité sexuelle ou de genre. Ce serait extraordinaire que chacune des personnes qui s’identifient à ces lettres puisse être bien représentée dans la sphère culturelle et médiatique. »

Révélée au grand public par son passage à l’émission Big Brother Célébrités, Tranna Wintour estime que l’essor actuel de l’humour queer est le fruit des efforts de toute une communauté : « L’art, sous n’importe quelle forme, reflète la réalité de la société. Le queer prend de plus en plus de place partout, donc on le remarque aussi en humour. Mais je pense qu’il faut encore plus de visibilité. J’ai l’impression que les responsables se disent : “On a une personne queer dans le spectacle, c’est suffisant.” Mais en réalité, ce n’est pas assez. Par exemple, j’aimerais beaucoup voir l’humour queer en région, puisqu’à l’heure actuelle, c’est localisé dans les grands centres. »

Les espoirs de Mona de Grenoble vont également dans le sens d’une plus grande visibilité : « Il faut plus de spectacles, plus de tribunes, plus des gens queers dans les programmations des soirées “standard”. » Pour Coco Belliveau, le prochain défi serait celui d’atteindre, au sein même de l’humour queer, une plus grande diversité : « Il faut différents points de vue dans les histoires que l’on raconte, différents tons, différents rapports à l’identité et à l’expression de genre. »

À Québec

Alors qu’on a tendance à dépeindre Québec comme une ville conservatrice, il y a cet été plus d’humoristes queers au ComediHa ! Fest qu’au festival Juste pour rire. Voilà qui n’étonne pas Mona de Grenoble : « J’ai eu la chance de faire plusieurs apparitions dans la dernière année à Québec, et c’était chaque fois un vrai charme. Je n’ai jamais eu de difficulté à me produire dans les grands centres et les régions plus éloignées. En ce qui me concerne, les différences de réactions se manifestent davantage dans les couronnes des grands centres. »

Coco Belliveau n’a pas été surprise par l’invitation qu’elle a reçue : « J’ai souvent fait des spectacles au ComediHa ! et j’ai senti que ceux qui les organisaient étaient très ouverts aux thèmes que je proposais. Les réactions sont différentes, parce que chaque public est différent, mais je pense qu’on finit toujours par trouver notre monde, peu importe où. » Tranna Wintour explique qu’elle a reçu de nombreux messages en provenance de Québec : « Beaucoup de gens disent qu’ils aimeraient me voir. C’est pourquoi l’invitation du ComediHa ! Fest m’a fait grandement plaisir. J’ai de bonnes raisons de croire que la réception sera positive. »

ComediHa ! Fest-Québec En salle et en extérieur, du 3 au 27 août