Le carcajou, enfant du diable et créateur du monde

On dit que la réalité dépasse la fiction. Mais est-ce toujours vrai ? Dans la série Des contes et des faits, Le Devoir explore les dimensions réelles et fictives d’histoires et de contes légendaires du Québec. Aujourd’hui, deuxième texte de la série, le carcajou.

Dans la tradition innue, le démon est poilu. Il a à peu près la corpulence d’un chien, et il dégage, à l’occasion, une odeur pestilentielle.

Cet être, c’est le carcajou, bête farouche et solitaire, considérée aujourd’hui comme une espèce menacée, qui fait partie des mythologies autochtones de la création du monde.

« Quand le carcajou arrive dans l’histoire de la création du monde, il est considéré comme très, très malfaisant, raconte l’aînée innue Évelyne Saint-Onge, de Maliotenam, qui s’intéresse aux racines culturelles de sa communauté en collaboration avec l’Institut Tshakapesh. La plupart des personnages le considèrent comme le diable. »

Dans la vraie vie, le carcajou est un animal qui était peu chassé par les Innus, poursuit-elle. Comme la mouffette, il peut dégager une odeur insoutenable, et s’en sert abondamment.

« Même de son comportement, les Innus en parlaient de façon très négative, dit Évelyne Saint-Onge. Il brisait les pièges et pouvait uriner sur les aliments. On se faisait des échafaudages pour garder des aliments dans la forêt, et il venait uriner sur les équipements. »

En fait, le carcajou est un chasseur peu habile et un opportuniste, lit-on sur le site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. « En hiver, il devient principalement nécrophage et dévore les proies tuées par d’autres carnivores ou les animaux morts de façon naturelle ou pris aux pièges des trappeurs. Le carcajou n’est pas un chasseur très efficace, mais il est doté d’une grande force. Il est capable de traîner des carcasses sur de longues distances. Il a l’habitude de cacher sa nourriture sous la neige ou à divers endroits après l’avoir marquée d’un liquide malodorant. »

Dangereux et combatif, le carcajou est aussi solitaire et farouche. Il fuit la présence humaine, et c’est sans doute pourquoi son espèce est aussi sensible à la destruction de son habitat.

En 2019, un groupe de recherche, dénommé Wolverine Watch et travaillant entre Vancouver et Calgary, a lancé un appel à quiconque apercevrait un carcajou pour pouvoir en suivre la trace et identifier ses lieux de reproduction. On notait que les carcajous sont dépendants de la neige, pour voyager, pour mettre bas, et pour cacher de la nourriture.

Les premiers noms des arbres

Farouche ou pas, le Carcajou joue pourtant un rôle majeur dans la mythologie innue, où il arrive à la suite de Tshakapesh, celui qui est considéré comme le premier humain. Dans le conte qu’Évelyne Saint-Onge en fait, Carcajou rêve d’un géant qui dégage une odeur nauséabonde. À son réveil, Carcajou, affolé, est toujours habité par cette odeur. Pour la fuir, il se recroqueville sur lui-même et déboule une pente en frappant des arbres. Lorsqu’il frappe le premier, il le désigne comme épinette noire. Le second est une épinette rouge, « un mélèze », dit Évelyne Saint-Onge. Il nomme le troisième arbre qu’il frappe bouleau, avant d’arriver à la mer, dans laquelle il plonge pour se libérer de son odeur. « Et depuis ce temps-là, l’eau de la mer est salée », dit-elle.

« Tout ce que Carcajou fait de bon, c’est de donner un nom aux arbres », dit-elle en riant. Dans les contes autochtones, ajoute-t-elle, la terre était autrefois peuplée d’animaux gigantesques, précise-t-elle. On y aborde aussi les thèmes de la glaciation, puis de la fonte des glaces et des inondations.

Qu’on le désigne de son nom innu kuekuatsheu, ou qu’on l’appelle en anglais le trickster, en français glouton, ou encore kavik en inuktitut, le carcajou est un personnage incontournable dans la mythologie des nations autochtones du Canada.

Dans un livre publié d’abord en 1971, puis réédité en 2016 sous le titre Carcajou à l’aurore du monde, fragments écrits d’une encyclopédie orale innue, l’anthropologue Rémi Savard a publié plusieurs récits sur le Carcajou récoltés chez les Innus. On y trouve une version différente de celle contée par Évelyne Saint-Onge, mais aussi une étonnante narration sur « l’avènement des ethnies », transmise par Edward Rich. Selon cette variante du mythe, c’est après avoir été violée par Carcajou que sa femme donna naissance aux Blancs et aux Indiens. Lorsqu’il la retrouve, elle lui dit : « Certains vivent dans des maisons de bois, ce sont des Blancs. Il y a aussi les Indiens qui vivent toujours dans des tentes. » Et Carcajou s’adresse aux Blancs en disant : « Les Indiens ne seront jamais riches, mais vous le deviendrez bientôt ; vous fabriquerez votre nourriture tandis que les Indiens continueront à chasser, donc à courir la leur. »

Plan de rétablissement

En 2005, le ministère fédéral des Ressources naturelles et de la Faune de l’époque lançait un plan de rétablissement du carcajou. On notait qu’en plus des activités humaines, la diminution de la population des loups, qui procurent au carcajou des carcasses d’animaux, pouvait être responsable de son déclin.

« Le carcajou présente un grand intérêt pour le public en général à cause de sa valeur légendaire ou mythique. L’espèce occupe une place importante dans l’imagerie populaire québécoise et labradorienne comme en témoignent ses surnoms de “glouton” ou “d’enfant du diable” […]. La croyance populaire attribue à la fourrure du carcajou la propriété que le givre n’adhère pas à celle-ci. En réalité, le givre peut s’agglomérer sur les poils de garde. Ce qui est unique, c’est que ce givre se balaie facilement et prévient toute accumulation sur les poils de bourre. Cela rend la fourrure attrayante pour la confection de vêtements, et certains peuples autochtones l’utilisent pour fabriquer des manteaux », indique le Plan national de rétablissement du carcajou (Gulo gulo) [Population de l’est].

Au Québec, on estime que le carcajou est surtout présent au-delà du 49e parallèle, même s’il aurait été observé dans les régions de l’Outaouais et de la Capitale-Nationale. Plus près de Montréal, on peut se contenter d’observer le carcajou empaillé qui trône dans les bureaux de la Maison amérindienne de Saint-Hilaire.