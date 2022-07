Décès de la présentatrice météo Nadège St-Philippe

Celle qui a été présentatrice météo pendant des années pour la chaîne TVA, Nadège St-Philippe, est décédée samedi d’un cancer colorectal à l’âge de 47 ans.

Elle a fait son entrée au sein du réseau en 2006. Dès 2011, elle a reçu un diagnostic de cancer colorectal de stade 3, contre lequel elle s’est battue pendant plusieurs années. Elle avait dû suspendre ses activités professionnelles en décembre 2021, avant de recevoir un traitement de chimiothérapie pour un nouveau cancer qui lui avait été diagnostiqué.

« Véritable rayon de soleil, Nadège était reconnue pour sa grande bonté et sa générosité. Pendant plus d’une quinzaine d’années, elle a marqué notre public et les membres de notre équipe », a souligné TVA par voie de communiqué.

Plusieurs personnalités publiques se sont attristées de la disparition de Mme St-Philippe. « Quelle triste nouvelle. Voilà une jeune femme talentueuse qui nous quitte beaucoup trop tôt », a écrit la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Sa présence éclairait le temps au Québec et elle nous manquera. Mes pensées vont à sa famille, à ses proches et au groupe TVA », s’est quant à lui désolé le premier ministre du Québec, François Legault

La cheffe du Parti libéral du Québec Dominique Anglade , a elle aussi offert ses condoléances à la famille de Mme St-Philippe : « Quelle tristesse. Condoléances au mari, à la famille et aux proches de Nadège. Du courage certainement et beaucoup d’amour pour passer à travers la suite.

