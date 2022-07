Plusieurs artistes québécois en lice pour le prix Polaris

De nouveaux projets de certains des artistes de la scène musicale les plus avant-gardistes du Québec ont décroché des places sur la courte liste du Prix de musique Polaris.

L’innovateur pop Hubert Lenoir, le Canadien d’origine congolaise Pierre Kwenders et la compositrice orchestrale et électronique Ouri font partie des 10 prétendants au prix de 50 000 $ du meilleur album canadien.

Également en lice est le rappeur Shad, de London, en Ontario, qui, avec « Tao », compte un cinquième album à être sélectionné dans la courte liste du Polaris, le plus grand nombre pour un artiste depuis la création du prix en 2006.

Parmi les nommés québécois, Hubert Lenoir s’y retrouve pour « Pictura de ipse : Musique directe », un album concept qui associe des conversations enregistrées de sa vie quotidienne à des compositions musicales. L’auteur-compositeur-interprète avait aussi été sélectionné pour la courte liste avec son premier album, « Darlene », en 2018.

Pierre Kwenders, né José Louis Modabi à Kinshasa, au Congo avant de déménager à Montréal, nommé cette année pour « José Louis And The Paradox Of Love », était aussi finaliste en 2018. Son nouvel album capture l’énergie dancefloor des rythmes afro-latins et présente une collaboration avec Win Butler et Régine Chassagne d’Arcade Fire.

Ouri est le nom de scène d’Ourielle Auvé, dont l’album « Frame of a Fauna » s’inspire de sa formation classique en France et de la musique électronique qu’elle a découverte en s’installant à Montréal.

Le groupe de hip-hop des Premières Nations Snotty Nose Rez Kids a décroché sa troisième nomination pour « Life After », tandis que le duo autochtone Ombiigizi a atterri sur la liste pour son premier album « Sewn Back Together », produit par Kevin Drew de Broken Social Scene.

Parmi les autres albums nommés pour le Polaris, mentionnons « Chiac Disco » de Lisa LeBlanc, qui a grandi à Rosaireville, au Nouveau-Brunswick, « Alpha » de l’autrice-compositrice-interprète torontoise Charlotte Day Wilson, « Waves » de la musicienne de St. John’s Kelly McMichael et « Labyrinthitis » du groupe de rock vancouvérois Destroyer.

Le Prix de musique Polaris récompense le meilleur album canadien de l’année précédente, indépendamment du genre ou des ventes, et il est choisi par un groupe de journalistes, de diffuseurs et de blogueurs. L’album gagnant sera annoncé le 19 septembre lors d’une présentation de gala au Carlu de Toronto.

Les billets pour la soirée sont disponibles sur Ticketmaster tandis que la cérémonie sera diffusée en direct sur CBC Music.

L’année dernière, le Polaris est allé à l’artiste hip-hop Cadence Weapon pour « Parallel World », réflexion poétique sur l’appartenance culturelle, la police et la technologie qui a été largement inspirée par les manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd en 2020.

Chaque finaliste reçoit une bourse de 3000 $.