Les flâneurs

Des histoires sans mots

Deux albums jeunesse ont un point en commun : leur narration se passe de mots. Dans Le jour des châteaux de sable, de JonArno Lawson et Qin Leng, le soleil, la brise, le ressac et l’horizon bercent la journée d’une fratrie qui rivalise avec la force irrésistible de la marée pour ériger les murs d’un château de sable. Anthony et la gargouille, de Jo Ellen Bogart et Maja Kastelic, nous invite dans un Paris d’aquarelles, où des retrouvailles sont aussi synonymes de séparations. De la résilience au menu dans ces deux voyages libres.