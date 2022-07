L’ex-animateur et homme d’affaires Pierre Marcotte est décédé mercredi à l’âge de 83 ans. Son décès est survenu en soirée à la suite de complications liées à la COVID-19, à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologies de Québec, précise un communiqué des Communications Narimane.

La carrière de M. Marcotte a débuté à la radio, où il s’est notamment fait connaître sur les ondes de CKVL, à Montréal.

Il s’est ensuite dirigé vers la télévision, où il a été à la barre de plusieurs émissions qui ont touché les téléspectateurs québécois, comme Les Tannants, émission qu’il a coanimée avec plusieurs artistes dont Joël Denis, Paolo Noël, Roger Giguère, Gilles Latulippe, Christine Chartrand, Anne Renée et Shirley Théroux, son ex-épouse. Il a oeuvré à TVA, TQS et Canal Vox, animant différents quiz et émissions de variétés.

En tant qu’homme d’affaires, le public l’a connu comme gestionnaire de divers restaurants, dont le plus célèbre fut certainement le restaurant Hélène-de-Champlain, sur l’île Sainte-Hélène, qui a fermé ses portes en janvier 2010.

Il laisse dans le deuil sa conjointe Denise Plouffe ainsi que ses fils Pascal, issu de sa première union avec Ginette Ravel, ainsi que Bruno-Pierre, issu de son union avec Shirley Théroux.