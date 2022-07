«Pied de nez», ou l'art rigoureux de ne pas se prendre au sérieux

« C’est mon show cabotin ! On dirait que j’y renoue avec l’ancien moi, pré-Conservatoire, qui était vraiment fou et très libre. » Avec Pied de nez, Mathieu Quesnel crée au Zoofest un « melting-pot » de numéros drôles. L’auteur de Trip et de Je suis mixte, qui écrit beaucoup et dans « plusieurs styles », désirait depuis longtemps réunir ses inédits sur scène. « Je laisse souvent de côté des idées pour travailler sur d’autres ayant un fond plus sérieux. Mais je reviens toujours à ces textes-là. »

Dans son (humoristique) texte de présentation sur le site du festival, le comédien dit avoir été inspiré, pour fouiller dans ses « vieux disques durs »,par le procédé de Cher Tchekhov, la récente pièce de Michel Tremblay où un auteur commente une oeuvre inachevée dormant dans ses tiroirs… « C’est un peu une boutade, reconnaît-il en riant. Mais quand j’ai vu la pièce au TNM, ça m’a rappelé que je pourrais faire quelque chose avec toutes mes affaires auxquelles je n’ai jamais trouvé un sens. Cela m’a donné l’élan pour dire : et si je commentais certains de mes textes ? »

Rassemblées, ces « parenthèses »composent un show « absurde, mais avec beaucoup de sens, étonnamment, parce que c’est très impressionniste. Il y a beaucoup de chansonnettes dans mon spectacle. J’ai essayé de faire de la musique, plus jeune, et j’écrivais des “tounes” très sérieuses, voire mélancoliques, emo, mais je n’avais pas envie de les jouer devant public. Mais j’ai aussi toujours fait des chansons cabotines. »

En regroupant ses « idées les plus saugrenues » dans cette performance théâtrale « déjantée », donnée à 22 h 30, le polyvalent artiste a l’impression de lancer une création « bien plus drôle et avancée » que sa précédente au Zoofest (Moi moi moi, en 2016). « J’ai le sentiment de faire quelque chose qui me représente vraiment. »

Il voit aussi ce type d’événement comme un laboratoire de mise en scène lui permettant de tester des éléments qu’il utilise ensuite parfois pour ses spectacles dans des théâtres institutionnels. « Et je joue avec le public, je vais parfois dans la foule. C’est débridé, mais ça reste un travail de recherche. »

Blanche-Beige

Au menu éclectique de ce collage : comédie physique, danse, costumes, blagues grivoises, vidéos, utilisation d’un drone… Parmi les textes, peu nombreux dans Pied de nez, on comptera des extraits de Being at Home With Claude Poirier (!). Et un numéro écrit pour le show, où Mathieu Quesnel revisite le conte de la pas très féministe Blanche-Neige à la lueur de la récente polémique autour du baiser non consenti. L’acteur s’y déguise en Blanche-Beige, la soeur « vulgaire, droguée, déglinguée » de la princesse. « C’est la laissée-pour-compte. Mais finalement, c’est elle qui a peut-être le plus de bon sens. »

Sur une note plus politique, il lance un pied de nez au régime de Vladimir Poutine par une réécriture de l’hymne national russe. Pondu il y a plusieurs années, à l’occasion des « manifestations [en Russie] contre les homosexuels », ce texte s’est révélé encore très actuel, vu la guerre en Ukraine.

Le spectacle, dit le créateur pour expliquer son titre, fait un Pied de nez à « tout le monde [lui compris] qui se prend trop au sérieux. Moi, c’est un leitmotiv dans ma vie. Quand je deviens trop sérieux, que je veux trop performer, je vois que ça me sert moins bien. Il s’agit de nous rappeler qu’on a le droit de niaiser. Évidemment, il faut être sérieux dans sa démarche [artistique], rigoureux, pour aller plus loin. Mais il y a une partie de moi qui a envie d’entretenir cette délinquance loufoque. »

Mathieu Quesnel se revendique de la lignée de Robert Gravel, son idole. « Dans le théâtre que je veux fonder, il y a cette volonté de laisser beaucoup de place à l’improvisation. Ce que je fais avec Pied de nez, justement, ça aurait pu être pour Le Pirate, s’il existait. »

Nouveau décorum

Parlons-en, donc, de son projet de nouveau théâtre, qu’il a révélé au printemps. Il rêve d’une salle vouée à la comédie, pour desservir le bassin de créateurs explorant ce registre, et avec davantage de spontanéité dans le fonctionnement, une programmation faite « seulement un ou deux mois d’avance, pour y parler de choses ultra-fraîches. Et je suis en train de réfléchir à un nouveau décorum théâtral. Pourquoi ce théâtre n’essaierait-il pas de faire ce qui ne se fait pas ailleurs ? C’est pourquoi je parlais d’une coopérative, qu’elle appartienne un peu à tout le monde. »

Une salle qui serait l’équivalent théâtral du Bordel, misant sur l’inattendu, où « tu ne sais jamais vraiment ce que tu vas voir ». Et un lieu « vraiment permissif », qui servirait de banc d’essai au milieu.

Lancée impulsivement, son idée a déjà récolté beaucoup d’appuis. « Plusieurs ont même dit qu’ils seraient prêts à investir. » Quesnel veut d’abord s’assurer que le besoin est réel. Le créateur compte se pencher sur les aspects concrets de son projet cet automne et envisage de tester sa viabilité possiblement à l’automne 2023, en louant un local.

Bref, c’est du sérieux.

Pied de nez Au théâtre Sainte-Catherine, les 15 et 16 juillet à 22 h 30