Les flâneurs

Une œuvre bien de chez nous​

Profondément québécois de son nom jusqu’à son histoire de chasse et de garage, Arsenault et fils est une grande réussite d’ici. Des personnages complets et complexes adroitement joués par une distribution modeste, mais impressionnante (Karine Vanasse, Guillaume Cyr, Luc Picard et Julien Poulin, entre autres) et plusieurs rebondissements inattendus rendent ce long métrage captivant. Avec son suspense soigneusement réfléchi et ses magnifiques plans de la faune et de la flore québécoises, ce récit n’a rien à envier aux superproductions américaines.