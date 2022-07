Ces lieux qui nous habitent

Quitter un lieu, c’est une chose. Atterrir dans un nouvel habitat, c’en est une autre. Et l’on oublie vite, une foisinstallé.e.s depuis quelque temps, à quel point c’est exigeant physiquement ainsi qu’émotionnellement. C’est un saut en parachute, et on espère du plus profond de notre être qu’il se déploiera et que l’atterrissage se fera le plus en douceur possible.

En 2016, lorsque tu arrives à Montréal, tu émerges d’une douloureuse rupture qui a grandement hypothéqué ta santé mentale. C’est la coutume de ne rester que quelques mois à un endroit. Tu sautes comme une grenouille sur les nénuphars du hasard, à l’affût de la moindre opportunité de colocation. Il y a souvent une boîte ou deux qui ne se vide jamais, prête à être glissée dans un camion. Tu dors sur un matelas posé à même le sol ; c’est ton radeau espérant les eaux calmes d’un lac.

Un beau jour arrive le moment où tu rencontres un colocataire avec qui l’entente est idyllique, quelle chance. Une année passe, et puis une autre, et un matin tu te réveilles avec cinq ans de souvenirs, plusieurs chansons associées aux petits matins de rôties à tartiner et de complicité émouvante. Les boîtes se sont vidées. Le lit est devenu une construction sur pilotis.

Arrive le moment d’un déménagement, cette fois pour vivre seule. Une félicité d’avoir des mains tendues pour t’aider. Des amitiés naissent entre deux meubles de contreplaqué et des sourires en sueurs. Tourbillonne dans le drain l’eau noire des pièces où on a donné de l’amour pour s’installer. Pour une semaine, tu troques le chant des carouges à épaulettes pour la cacophonie des perceuses. Tu dénombres chaque jour tes ecchymoses, de cette activité découle une cartographie du départ.

Tu dis oui à ce nouveau lieu qui devient chaque jour un peu plus ton nouvel habitat. Il t’offre sa symphonie : ses gargouillis de tuyauterie, ses craquements de lattes, ses jets de lumière pensés autrement. Peu à peu, le nouveau lieu t’offre un arc de bienveillance, les murs endoloris se redressent pour t’offrir un toit jusqu’au prochain chapitre. Se dilatent les pièces et se sable l’angoisse. Tu trouves des vestiges de la vie avant toi ici. Ce petit mot dans le tiroir de cuisine de l’ancienne locataire : « Bon appétit, je t’aime xxx. ». Ça te parle d’un moment où une personne a été heureuse.

Tu te réveilles avec cette lumière qui habite la nouvelle peinture, ta nouvelle peau. Tu penses à ces lieux qui t’ont habitée, aux empreintes que tu as laissées, à celles qu’ils t’ont laissées.

Cet appartement à Baie-Saint-Paul dans un demi-sous-sol de stucco triste.

Cet appartement sur le boulevard Henri-Bourrassa à Québec à apprendre le langage à deux, la bouche ouverte pour la moindre goutte de pluie, l’amour tricoté une maille à l’envers une maille à l’endroit.

Et celui sur Bressani dans la vie d’après rupture où tu veux t’assurer, au pied de ton lit, que le soleil va revenir le matin.

Sur Bourbonnière où tu t’essaies à l’amour sous les bandages. Des hommes pour enterrer le passé. Tu redonnes les larmes à la terre dans les parcs et les fleurs poussent dans la volonté de disparaître aussitôt.

Cet appartement sur Aird, où tu rêves tellement que tu deviens réelle, où les petits pas sur la pointe des pieds deviennent des grands pas et puis des sauts et puis des envolées.

Maya, ta chatte, défriche ses inquiétudes à coups d’aller-retour dans le couloir. Les jeunes adultes du quartier poussent l’avenir sur des roulettes. Pour la première fois, tu retires la membrane de la peur, ce film qui t’empêchait les larmes de joie. Tu pleures et les fleurs qui poussent de ce sel tantôt anxieux, tantôt émerveillé n’ont plus envie de disparaître.

Tu te souris dans les miroirs que tu installes. Tu dis : Je ne suis pas seule, je suis avec toute mon expérience, toutes les moi passées et futures. Il y a ce grand silence redouté pendant tant d’années. Maintenant, tu t’entends penser et c’est beaucoup moins pire que tu pensais.