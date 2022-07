Les statues de la discorde d’Ahuntsic

La controversée statue du faux autochtone Ahuntsic, dans le secteur du même nom, fait encore parler d’elle. Cette fois, la paroisse qui en est propriétaire a décidé de masquer deux inscriptions jugées racistes et trompeuses afin de prévenir le vandalisme : une décision à l’origine de discorde dans le secteur.

Rappelons que des vandales s’en étaient pris le printemps dernier au monument à la gloire d’Ahuntsic, sur lequel le personnage qui donne son nom au quartier est représenté à tort comme un Autochtone. L’écriteau sur lequel on peut lire qu’Ahuntsic a été tué par de « méchants Hurons », avait aussi été pris pour cible.

Afin d’éviter que cela ne se reproduise, la paroisse de l’église de La Visitation a décidé il y a quelques jours de masquer le texte en question. L’écriteau sous la statue voisine du missionnaire Nicolas Viel a également été dissimulé derrière une plaque de faux marbre parce qu’on y qualifie les Hurons de « barbares ». Les deux monuments ont été érigés en 1903 par la Société Saint-Jean-Baptiste.

« Avant, les gens avaient peut-être plus de facilité à comprendre que c’était une autre époque, mais en 2022, les sensibilités ont changé. La statue a déjà été vandalisée et on ne veut pas que la prochaine fois ce soit l’église. Il faut être de notre temps. Le plus important, c’est de maintenir la paix sociale, pas de s’entêter à faire comprendre les subtilités de l’histoire », explique Patrick Goulet, l’un des marguilliers de la paroisse.

Une approche qui divise

La fabrique avait déjà tenté l’an dernier de camoufler les deux inscriptions jugées racistes au pied des statues. Mais elle avait fini par faire marche arrière parce que certains citoyens du quartier déploraient que l’on tente d’effacer un pan de l’histoire. Les mentalités ont depuis évolué et il existe un certain consensus dans le secteur, observe M. Goulet.

Pourtant, mardi, Le Devoir a pu constater sur place que les plaques avaient été arrachées et que les mots considérés comme insultants à l’endroit des Hurons étaient par le fait même redevenus lisibles. Selon Patrick Goulet, il pourrait s’agir d’un geste volontaire. Les deux textes seront recouverts à nouveau incessamment, promet-il.

La Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville préférerait pour sa part que l’on préserve tels quels les deux écriteaux, même si les expressions qu’on peut y lire sont celles d’un autre temps. Elles reflètent la manière dont on traitait encore les Autochtones au début du XXe siècle, et il est important de s’en souvenir, plaide la Société d’histoire. Cette dernière milite plutôt pour que l’on installe un nouveau panneau à proximité afin de contextualiser le tout.

« On ne peut enterrer sous le tapis les choses dans l’histoire qui ne font notre affaire pour ne conserver que celles avec lesquelles on est à l’aise. En masquant les inscriptions, on envoie le message qu’il y a des choses que l’on cherche à taire. Je ne suis pas sûr que ça renvoie une meilleure image de l’Église », ajoute le président, Yvon Gagnon.

La paroisse de l’église de La Visitation assure que ce panneau de recontextualisation viendra. Entre-temps, les deux écriteaux controversés devront rester cachés.

Histoire erronée

Les statues, elles, demeurent en place, même si l’on sait aujourd’hui qu’elles ne correspondent pas à la réalité historique. Au moment où ont été inaugurés les deux monuments, on croyait qu’Ahuntsic était un jeune Huron converti qui accompagnait le récollet Nicolas Viel dans sa mission pour évangéliser les Autochtones. Selon la légende, ils auraient péri en canot dans la rivière des Prairies en 1625, trahis par des Hurons qui faisaient le voyage jusqu’à Québec avec eux.

Or, il fait consensus depuis les années 40 qu’Ahuntsic n’était pas un Autochtone, mais bien un Français. La théorie selon laquelle les Hurons seraient responsables de la mort du frère Viel et de son disciple a aussi été remise en cause. Certains historiens ont avancé que des Iroquois pourraient être à l’origine du drame, d’autres ont privilégié la thèse de l’accident.

Malgré tout, hors de question pour la fabrique d’aller plus loin en retirant les statues. « C’est comme les statues de la Grèce et la Rome antiques. On sait très bien qu’Apollon ou Vénus n’ont pas existé, mais ça fait quand même partie de l’histoire. Il ne faut pas faire table rase non plus de nos mythes ici », illustre Patrick Goulet.