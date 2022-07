«Apples»: tomber dans les pommes

Quand l’amnésie d’un homme devient celle de toute une société en quête de mémoire et de racines.

Dépouillée de ses monuments emblématiques, Athènes semble angoissante, du moins dans le regard de certains cinéastes, par exemple celui de David Cronenberg (Crimes of the Future). Même ceux qui y vivent préfèrent parfois détourner le regard du Panthéon, cherchant ainsi à montrer autre chose de leur pays que ses clichés touristiques.

C’est la posture qu’emprunte Christos Nikou dans son premier long métrage, Apples, après plusieurs années comme assistant-réalisateur pour Brigitte Roüan, Richard Linklater et surtout Yorgos Lanthimos, que l’on considère comme son père spirituel et qui partage son goût des climats énigmatiques et des personnages aux destins tortueux (The Lobster, The Favourite). Film quasi prophétique, tourné en 2019 et décrivant, eh oui, une pandémie, Apples nous plonge moins dans un chaos social que dans une quête intérieure, celle de la mémoire humaine, totalement effacée chez ceux et celles qui souffrent de ce syndrome inexpliqué — et qui le demeurera.

Ce mal surgit par hasard et plusieurs citoyens en reconnaissent vite les symptômes, comme ce chauffeur d’autobus, à peine surpris de voir qu’Aris (Aris Servetalis, d’une intensité implacable) demeure à sa place à la fin du circuit, incapable de se rappeler où il habite, encore moins qui il est. À l’hôpital, comme à ses semblables, on lui accole un numéro et on l’invite à adhérer à un programme pour se construire une nouvelle identité, tâche laborieuse quand vous ne connaissez plus vos goûts et vos habitudes, dont sur le plan sexuel. Dans ce monde sans joie, dépouillé de technologies numériques et où les cassettes à ruban magnétique tiennent lieu de guides d’instruction ou de prescription médicale, Aris reçoit la lourde tâche de s’inventer une autre vie sur une page complètement blanche.

Pour y parvenir, il peut compter sur des médecins envahissants qui le poussent à se placer dans des situations parfois étranges où il réapprend à socialiser, ou à vivre des sensations fortes, comme au cinéma devant The Texas Chainsaw Massacre. C’est là qu’il fait la connaissance d’Anna (Sofia Georgovassili), femme lumineuse dont la bonne humeur contraste avec la sévérité de celui que l’on pourrait facilement confondre avec Daniel Day-Lewis. Elle est atteinte du même mal, soumise sans le savoir aux mêmes exercices que lui, et entre eux, une étrange relation se tisse, parfois derrière le volant d’une voiture déglinguée — Anna sait conduire, mais ignore la manière de freiner !

Comment devenir quelqu’un lorsqu’on ne sait plus d’où l’on vient ? Angoissante question existentielle que Christos Nikou décortique à travers la figure monastique, et parfois antipathique, d’un homme désespéré de reconquérir son passé, contemplant le présent comme s’il s’agissait d’un vaste désert. Au milieu des rues vides, des places peu achalandées ou de la campagne silencieuse, Aris tente péniblement de se rapprocher de son but, une pommeà la fois, qu’il déguste avec avidité.Peut-être qu’une seule mordée finira par lui révéler enfin la connaissance ?

Métaphore mélancolique d’une Grèce à la recherche de solutions pour se sortir du marasme, Apples se présente aussi comme le portrait d’une époque à la fois proche et lointaine, multipliant les artifices pour stimuler une mémoiredéfaillante. De façon ironique, lecaractère anachronique de tout cet attirail pseudomédical suscite chez les spectateurs d’un certain âge un flot plus ou moins grand de souvenirs. Mais Christos Nikou ne s’égare jamais dans les méandres tape-à-l’oeil de la science-fiction, optant pour une esthétique minimaliste, des éclairages blafards et des intérieurs défraîchis par l’usure du temps. Autant de stratégies simples, mais efficaces pour dépeindre un univers pandémique affligé par le pire des virus : nos amnésies collectives. La Grèce ne nous a jamais paru aussi familière que dans Apples.

Apples ★★★ 1/2 Comédie dramatique de Christos Nikou. Avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili, Anna Kalaitzidou, Argyris Bakirtzis. Grèce-Pologne, 2020,91 minutes.En salle.